Dwa miesiące od awarii przejazd Szeligowską otwarty, ale w wahadle [SPRAWDŹ] Miłosz Kuter 20.12.2024 07:44 Przejazd ul. Szeligowską na Bemowie w Warszawie zostanie ponownie otwarty dziś o g. 11:00. Kierowcy pojadą tymczasową jezdnią między skrzyżowaniem z Rayskiego a wjazdem do budynków Szeligowska 30 i 32. Dla pieszych został wytyczony tymczasowy chodnik. Na swoją stałą trasę wrócą autobusy linii 743.

Prace przy Szeligowskiej na Bemowie (autor: InfoUlice/FB)

Po niemal dwóch miesiącach wraca ruch na ul. Szeligowską na warszawskim Bemowie. Droga była nieprzejezdna po tym, jak na pobliskiej budowie drugiej linii metra doszło do awarii, a ulica została podmyta.

Jak mówi Bartosz Sawicki z firmy Gulermak, teraz zacznie tam obowiązywać ruch wahadłowy.

– Część placu budowy musiała zostać wygrodzona i w tym momencie jest miejsce dla jednej nitki drogowej, po której będą poruszały się pojazdy w obydwu kierunkach, właśnie za tą sygnalizacją w wahadle, czyli w sposób naprzemienny – informuje Sawicki.

Droga została podmyta pod koniec października, to wówczas zamknięty został przejazd dla samochodów. Na placu budowy stacji metra Chrzanów, w trakcie prac ziemnych doszło do przecięcia cieku wodnego podziemnego. Natrafiła na niego tarcza wiercąca. Doszło do zalania stacji i wymywania piachu.

Następnie wykonawca inwestycji przeprowadził tam badanie gruntu, z którego wynika, że ziemia się ustabilizowała.

W zimę jednak cześć prac naprawczych będzie niemożliwa. Dlatego normalny ruch na Szeligowską wróci najwcześniej na wiosnę przyszłego roku. Na razie nie wiadomo, czy awaria wpłynie na termin ukończenia prac przy stacji metra.

