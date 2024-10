Awaria na Szeligowskiej poważniejsza niż zakładano. Ulica zamknięta do odwołania Miłosz Kuter 29.10.2024 11:12 Ulica Szeligowska na warszawskim Bemowie zamknięta do odwołania. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, usuwanie awarii potrwa dłużej niż zakładano. Wcześniej jako termin podawano środę, jednak woda wciąż wydostaje się z ziemi i zalewa plac robót.

Awaria na Bemowie (autor: UD Bemowo)

Usuwanie awarii na Szeligowskiej na warszawskim Bemowie potrwa jednak dłużej. Wcześniej jako termin podawano środę, jednak woda wciąż wydostaje się z ziemi i zalewa plac robót.

Wszystkie usterki spowodowane są obsunięciem się gruntów.

- Przez weekend udało nam się uszczelnić większość tego wypływu i go zatkać, natomiast wciąż ta woda wypływa. Tutaj ze względu na bezpieczeństwo ulica Szeligowska musi pozostać zamknięta. Może tutaj dojść do jakichś kolejnych przesunięć, jeżeli chodzi o grunt - mówi Bartosz Sawicki rzecznik wykonawcy inwestycji firmy Gullermark.



Jak dodaje Sawicki, teraz trwa zabezpieczenia infrastruktury podziemnej.

- Musimy sprawdzić instalacje podziemne, to jest wodociąg, gaz, sieci teletechniczne. Wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy przełożenie instalacji wodociągowej do konstrukcji tymczasowej, wybudowanej przez nas. Najbliższymi dniach to samo zrobimy z instalacją gazową. Wszystko po to, żeby tutaj uniknąć jakichś przerw w dostawach dla mieszkańców nieprzewidzianych - wyjaśnia.



Po awarii uszkodzona była również część jezdni i chodnika ulicy Szeligowskiej. Ubytki zostały uzupełnione, na ulicę powrócił ruch pieszy, ale samochody wciąż nie mają tam wjazdu.

Na razie nie wiadomo, czy awaria wpłynie na termin ukończenia prac przy stacji metra.

