Zmiany w organizacji ruchu na Bemowie. Wahadło na Obrońców Tobruku Adam Abramiuk 16.05.2024 13:54 Na warszawskim Bemowie trwa budowa przedłużenia ul. Piastów Śląskich. Wykonawca wszedł w kolejny etap inwestycji. Na ulicy Obrońców Tobruku wprowadzono ruch wahadłowy. Piesi przejdą przez ulicę po obu stronach placu budowy.

Zmiany w organizacji ruchu (autor: ZDM/Zdjęcie ilustracyjne)

Na ulicy Obrońców Tobruku wprowadzono ruch wahadłowy, w miejscu budowanego przedłużenia Piastów Śląskich. Przejazd 150-metrowym odcinkiem sterowany jest światłami.

Piesi przejdą przez ulicę Obrońców Tobruku po obu stronach placu budowy.

Dzielnica Bemowo podpisała umowę na budowę ulicy Piastów Śląskich w sierpniu 2022. Prace zaplanowano w dwóch etapach: od ulicy Osmańczyka do Obrońców Tobruku oraz od ulicy Obrońców Tobruku do wjazdu na teren żłobka. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 roku.

