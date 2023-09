Drogowcy będą pracować na Bemowie i Targówku. Weekendowe utrudnienia w Warszawie RDC 29.09.2023 18:41 Weekendowe utrudnienia dla mieszkańców Nowego Bemowa. Drogowcy będą układać nowy asfalt na ul. Żołnierzy Wyklętych. Wymiana nawierzchni zacznie się dziś o godzinie 22 i potrwa do poniedziałkowego poranka. Utrudnienia czekają też mieszkańców Targówka. Ze względu na prace drogowców, po ulicy Malborskiej w weekend można będzie jeździć tylko w jednym kierunku.

Drogowcy będą pracować na Bemowie i Targówku. Weekendowe utrudnienia w Warszawie (autor: ZDM)

Będą utrudnienia na Nowym Bemowie. Wymiana nawierzchni ulicy Żołnierzy Wyklętych rozpocznie się w piątek, 29 września, o godzinie 22:00 i potrwa do poniedziałku, 2 października, do godziny 4:00. Nową nawierzchnię zyska fragment od ulicy Zachodzącego Słońca do Piastów Śląskich.

Zamknięta ulica Żołnierzy Wyklętych

Ulica Żołnierzy Wyklętych zostanie zamknięta już na skrzyżowaniu z ulicami Millera i Pirenejską. Jadący od strony Powstańców Śląskich skręcą tu w prawo lub lewo z jednego pasa ruchu. Lewoskręt w Pirenejską zostanie wygrodzony. Z drugiej strony samochody nie skręcą w remontowaną drogę z Piastów Śląskich.

Objazd poprowadzi ulicami Piastów Śląskich i Powstańców Śląskich.

Piesi

Przejście dla pieszych przez ulicę Żołnierzy Wyklętych przy Piastów Śląskich zostanie zamknięte. Piesi będą kierowani na drugą stronę ulicy. Pozostałe zebry i przejazd rowerowy na ulicy Żołnierzy Wyklętych będą udostępniane w miarę postępu prac.

Autobusy pojadą inaczej

Trasami objazdowymi pojadą autobusy linii 122, 171 i 220. Wszystkie ominą plac budowy ulicą Powstańców Śląskich.

Przystanki Piastów Śląskich 03, Wrocławska 03, Rodła 01 i 02 oraz Zachodzącego Słońca 01 i 02 nie będą funkcjonowały w trakcie układania nowej nawierzchni.

Utrudnienia na Targówku

Drogowcy wprowadzą w weekend ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy Malborskiej. W tym czasie naprawią nawierzchnię jezdni. Od piątku, 29 września, samochody prywatne i autobusy komunikacji miejskiej nie skręcą z ulicy Głębockiej w kierunku nowo powstałego ronda.

Jeden kierunek ruchu

Od piątku, 29 września, od godziny 22:00 do poniedziałku, 2 października, do godziny 6:00 ulica Malborska będzie zwężona na fragmencie pomiędzy Głębocką a rondem. Kierowcy pojadą na tym odcinku tylko w kierunku Głębockiej.

Autobusy linii 120, 160 i N11 pojadą bezpośrednio ulicą św. Wincentego. Przystanek Knapika 01 zostanie zawieszony.

Czytaj też: Uszkodzona secesyjna balustrada z ul. Powązkowskiej zostanie wyremontowana