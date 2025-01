Bez opóźnień mimo awarii. Kiedy otwarcie trzech stacji metra na Bemowie? [SPRAWDŹ] RDC 07.01.2025 21:34 Stacje metra Karolin, Chrzanów i Lazurowa na warszawskim Bemowie zostaną otwarte w 2026 roku. Jak zapewnia miasto, grudniowa awaria na stacji Chrzanów nie spowodowała opóźnień na budowie. Całkowity koszt projektu, w skład którego wchodzi budowa ostatniego odcinka linii M2 oraz zakup taboru, wynosi ponad 3 mld zł.

Co słychać na budowie metra na Bemowie? Mimo zimowej aury trwają prace. Grudniowa awaria na terenie budowy stacji Chrzanów została szybko usunięta i nie spowodowała opóźnień na budowie.

Podziemną misję konsekwentnie realizują tarcze TBM Anna i Krystyna, które drążą tunele w stronę nowej stacji Lazurowa.

Kolejna stacja – Chrzanów

Tarcza Anna na swojej drodze z Karolina do Lazurowej pokonała już ponad połowę trasy i ułożyła ponad 1,1 tysiąca tzw. tubingów – pierścieni, które tworzą obudowę tunelu. Obecnie tarcza jest już ok. 700 metrów za budowaną stacją Chrzanów, a łącznie wydrążyła ok. 1800 metrów tunelu. Kroku dotrzymuje jej druga tarcza – Krystyna, która ułożyła ponad 750 tubingów i pokonała łączny dystans 1200 metrów.

Na samej stacji Chrzanów betonowane są ściany wyjść ze stacji i słupy na podziemnych poziomach. Można zobaczyć też konstrukcję schodów, które będą prowadzić z antresoli na zewnątrz stacji.

Na przystanku Lazurowa zakończono natomiast budowę ścian szczelinowych i płyty dennej. Z kolei pod ziemią powstają słupy konstrukcyjne nowego przystanku.

Wykonana jest już również w większości konstrukcja stacji Karolin. Trwają też prace przy jej części znajdującej pod pasem drogowym ulicy Połczyńskiej i w komorze rozjazdów.

Budowa STP Karolin

Mocno zaawansowana jest budowa STP Karolin, gdzie będą serwisowane pociągi metra oraz znajdą się budynki administracyjne. Zakończono przebudowę kolidującego fragmentu linii wysokiego napięcia, dzięki czemu będzie można postawić konstrukcje kolejnych obiektów.

W niektórych budynkach malowane są już ściany, w innych trwają prace glazurnicze. W przyszłej elektrowozowni powstają kanały serwisowe, nad które będą podjeżdżały pociągi, by pracownicy mogli dokonać ich przeglądu.

Widoczna jest już również konstrukcja nastawni, czyli wieży, z której steruje się ruchem pociągów na STP. Z górnych poziomów można zobaczyć teren budowy, w tym tunel, którym pociągi będą wjeżdżać ze stacji techniczno-postojowej na linię M2.

Dotychczas na terenie stacji techniczno-postojowej ułożono 30 proc. rozjazdów i 12 proc. torów.

Odcinek 3+STP Karolin liczy prawie 4 km długości, a znajdą się na nim trzy stacje pasażerskie (Karolin, Chrzanów, Lazurowa), STP Karolin i dwie wentylatornie szlakowe. Nowy odcinek będzie gotowy w 2026 r.

Metro Warszawskie otrzyma ponad miliard złotych z UE na dokończenie budowy drugiej linii podziemnej kolei. Całkowity koszt projektu, w skład którego wchodzi budowa ostatniego odcinka linii M2 oraz zakup taboru wynosi ponad 3 mld zł.

