Zarząd Dróg Miejskich zeskanuje stołeczne ulice w 3D. Do czego przyda się nowa mapa? Przemysław Paczkowski 07.01.2025 12:21 Urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na warszawskie „Street View”. Skan stołecznych ulic ma wykonać polsko-holenderskie konsorcjum za kwotę 1,2 mln złotych. W sumie powstaną skany około 800 km ulic.

Warszawa (autor: UM)

Wyłoniono wykonawcę dokładnej mapy drogowej Warszawy. Jak mówi rzecznik ZDM, Jakub Dybalski, w sumie zeskanowanych będzie około 800 km ulic. Koszt przedsięwzięcia to 1,2 mln zł. Powstała poprzez skanowanie ulic mapa ma pomóc w automatycznym wyłapywaniu uszkodzeń na drogach.

– Takie podstawowe zastosowanie to możliwość automatycznej kontroli pasa drogowego, choćby za pomocą takich pojazdów, jak te których używamy do kontroli strefy płatnego parkowania. Zeskanowany przez takie samochody obraz byłby porównywany z naszą mapą i automat mógłby wychwytywać wszystkie usterki w pasie drogowym, czy to dziury na chodniku, przekrzywiony znak, lub nielegalną reklamę – tłumaczy rzecznik ZDM.

To pionierskie rozwiązanie na polskim podwórku.

Razem ze skanem 3D ma powstać mapa warszawskich ulic z lotu ptaka, z dokładnością do 10 cm.

