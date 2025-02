Stołeczny ratusz kupuje nowe auta. Ogłoszono przetarg RDC 17.02.2025 22:17 Stołeczny ratusz ogłosił przetarg na leasing 27 samochodów służbowych o napędzie hybrydowym. Chodzi między innymi o 11 aut klasy średniej i dwa dostawcze. Miasto przeznaczy na to ponad 4,3 mln zł.

Ratusz m.st. Warszawy (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Stołeczny ratusz wymienia flotę aut służbowych. Przetarg obejmuje leasing łącznie 25 samochodów hybrydowych i 2 elektryczne. W specyfikacji wymieniono, że chodzi o 11 aut hybrydowych segmentu D (ponadd 2 mln zł), 10 segmentu C (ponad 1,1 mln zł), 2 segmentu B (prawie 300 tys. zł), 2 Crossovery (prawie 300 tys. zł) i 2 dostawcze auta elektryczne (prawie 600 tys. zł.).

Rzeczniczka stołecznego ratusza przekazała, że przetarg został ogłoszony w związku ze zbliżającym się terminem końca obecnej umowy na leasing pojazdów wykorzystywanych w kolumnie transportowej urzędu. Dodała, że nie obejmuje pojazdów dla innych miejskich jednostek organizacyjnych.

Wymagania

Samochody muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku. Przebieg pojazdu nie może przekraczać 30 km, mogą posiadać one inne dodatkowe wyposażenie zwiększające komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Muszą być dostarczone do Warszawy, do 13 czerwca.

Najdroższe samochody klasy średniej (segment D) muszą być wyposażone w silnik spełniający normę spalin EURO 6, a także m.in dwa komplety kół (z oponami zimowymi i letnimi – felgi aluminiowe), klimatyzację, tempomat, system audio z 5 głośnikami, przyciemnione tylne szyby i dwa komplety dywaników (tekstylne na lato i gumowe na zimę).

Samochody ratusza muszą mieć lakier metaliczny lub perłowy (z wyłączeniem koloru białego).

Czytaj też: Strzelanina w Rembertowie: nowe informacje. Prokuratura zabrała głos