Vladan Kovacević wypożyczony do Legii Warszawa

Vladan Kovacević został wypożyczony do Legii Warszawa do końca sezonu 2024/25 ze Sportingu CP. 26-letni piłkarz to były mistrz Polski oraz jeden z najlepszych bramkarzy w PKO Bank Polski Ekstraklasie w ostatnich latach. — Jestem naprawdę szczęśliwy, że trafiłem do takiego klubu jak Legia — mówi Kovacević.