A. Sikorski przed meczem o Superpuchar: Poziom bardzo wyrównany RDC 15.07.2023 12:24 Starcie mistrza i wicemistrza Polski dziś wieczorem. Raków Częstochowa podejmie Legię Warszawa w meczu o piłkarski Superpuchar Polski. – Raków może być typowany na faworyta meczu – tak przed spotkaniem drużyny z Częstochowy z Wojskowymi mówił w „Magazynie sportowym RDC” były piłkarz Andrzej Sikorski.

Andrzej Sikorski w Magazynie sportowym (autor: RDC)

Dziś piłkarze Rakowa powalczą z Legionistami o Superpuchar.

Zdaniem byłego piłkarza m.in. Legii i członka Galerii Sław stołecznego klubu Andrzeja Sikorskiego Raków może startować z mocniejszej pozycji.

– Raków gra u siebie, to jest podstawa. Poza tym ma pewne przetarcie przed tym meczem na poważnym poziomie, czyli spotkanie z Florą Tallinn. To też działa na ich plus. Myślę jednak, że poziom obydwu drużyn jest bardzo wyrównany – powiedział w Radiu dla Ciebie.

Raków Częstochowa pokonał u siebie Florę Tallinn w meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów 1:0.

Współprowadzący „Magazyn sportowy” i były piłkarz stołecznych Tomasz Sokołowski także składania się ku mocniejszej pozycji Rakowa.

– Ten mecz jest jednak chyba bardziej po stronie Rakowa. Legia dostała przecież w lidze sromotne lanie – przypomniał.

Mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa rozpocznie się o godz. o 20:10.

Wojskowi zakończyli ostatni sezon Ekstraklasy na drugiej pozycji w tabeli i w meczu z liderem – Rakowem – wywalczyli w maju Puchar Polski.

Czytaj też: Sukces programu „Być jak Kazimierz Górski”. Czego dowiedzieli się uczniowie? D. Górski: W sporcie jak w życiu