Sukces programu "Być jak Kazimierz Górski". Czego dowiedzieli się uczniowie? D. Górski: W sporcie jak w życiu Adam Abramiuk 13.07.2023 12:32 „Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika”. „Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni”. „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. Uczniowie warszawskich podstawówek poznali historię autora tych słynnych maksym - Kazimierza Górskiego. Muzeum Sportu i Turystyki podsumowało w Radiu dla Ciebie swój specjalny program.

Dariusz Górski w RDC: Wygrali wszyscy, przegrał jeden - tak to wygląda nie tylko w sporcie (autor: Muzeum Sportu i Turystyki)

W ramach programu „Być jak Kazimierz Górski” uczniowie warszawskich podstawówek mogli spotkać się m.in. z synem Trenera Tysiąclecia Dariuszem Górskim, który gościł także w „Poranku RDC”.

- „Wygrali wszyscy, przegrał jeden”. Tak to wygląda, ale to nie tylko w sporcie, bo to w każdej dziedzinie życia. Jeszcze jak się osiągnie sukcesy, to niektórzy są tacy zawistni, że czekają, aż się im noga powinie - mówił.





Na zajęcia w ramach programu "Być jak Kazimierz Górski" przyszły tysiące uczniów.

- Pokazujemy w ten sposób młodzieży prawdziwy wzór - dodał Piotr Walewski z Muzeum Sportu i Turystyki. - Każda osoba, która go wspomina, mówi o tym, że był to taki ich dobry tata, dobry psycholog, który z każdym potrafił znaleźć wspólny język. Gdy ktoś był krnąbrny, to on potrafił z nim tak rozmawiać, żeby jakby wszystkie jego negatywne cechy poszły gdzieś w bok, a wyciągał z niego to, co najlepsze. Myślę, że to znaczy „być jak Kazimierz Górski” - tłumaczył.

Kazimierz Górski był najwybitniejszym polskim trenerem piłkarskim. Wraz z kadrą narodową zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo olimpijskie, a także trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata.

Posłuchaj całej rozmowy: "Być jak Kazimierz Górski" - program zrealizowany w warszawskich szkołach podstawowych