Reprezentacja Polski w amp futbolu wyrusza na Mistrzostwa Europy Przemysław Paczkowski 01.06.2024 13:28 W rozpoczynających się dziś mistrzostwach Europy w ampfutbolu we francuskim Evian zaprezentuje się licząca 15 zawodników reprezentacja Polski. Piłkarze zapowiadają walkę o kolejny trzeci medal imprezy. Tym razem mają na celowniku złoty. Na najniższym stopniu podium stanęli poprzednio w Turcji w 2017 roku oraz w 2020 w Krakowie.

Reprezentacja Polski w amp futbolu wyrusza na Mistrzostwa Europy (autor: Amp Futbol Polska/FB)

Pierwszy mecz Biało-Czerwoni zagrają 2 czerwca z Grecją. Największym osiągnięciem naszych kadrowiczów jak do tej pory było zdobycie brązowego medalu. Jak mówi zawodnik naszej kadry Jakub Kożuch, jedziemy tam po złoto.

– Liczymy przede wszystkim na nasze dobre wyniki, naszą dobrą pracę wykonana na zgrupowaniu. Podchodzimy do tego spokojnie, przynajmniej w moim przypadku jest spokojnie, zobaczymy, jak u innych, to się wszystko zobaczy na boisku, a co chcemy, wygrać ze wszystkimi, no i iść po te złoto w końcu no bo nie będziemy stali ciągle na tym brązie – mówi Kożuch.

Fazę grupową powinniśmy przejść, schody mogą zacząć się w fazie pucharowej – uważa trener kadry Dmytro Kameko.

– Tak z siatki to, co lecieliśmy, możemy trafić. Jesteśmy w jednej siatce z Turkami, którzy są mistrzami Europy i świata. Dlatego łatwo nie będzie, ale mam nadzieję, że przygotowaliśmy dobrze i już musimy potrafić przeskoczyć tego rywala – mówi Kameko.

Mistrzostwa Europy potrwają do 8 czerwca. W grupie oprócz Grecji zagramy również ze Szkocją oraz Niemcami.

Czytaj też: French Open. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału