Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce już jutro Natalia Rozbicka 20.06.2023 19:41 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce - pierwsze starty już jutro! Przed zawodnikami i fanami kolarstwa 5 dni pełnych emocji. Tytułu bronił będzie Norbert Banaszek z grupy Mazowsze Serce Polski, jednego z dwóch profesjonalnych zespołów kolarskich w naszym kraju.

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce już jutro (autor: mat. organizatora)

Przed nami 5 dni pełnych emocji.

- Od 21 do 25 czerwca Ostrołęka i powiat ostrołęcki będą gospodarzem Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 2023 - mówi Malwina Łuba z wydziału Kultury, Sportu i Turystyki ostrołęckiego ratusza.





Jutro jazda indywidualna na czas w Wydymusach, starty od południa w kategoriach juniorka i tandemy.

Walka o tytuł

W rywalizacji profesjonalistów weźmie udział Norbert Banaszek, który pod koniec maja tego roku był gościem Magazynu Sportowego RDC. Zawodnik grupy Mazowsze Serce Polski będzie bronił tytułu. Kolarz w 2022 roku wygrał w Nowym Dworze Mazowieckim.

Plany na przyszłość grupa ma bardzo ambitne. To ma być dla grupy sezon przełomowy - w przyszłym chce startować na zapleczu elity, w dywizji Pro Tour.

- Do tego dążymy. Myślę, że wszystkie nasze siły są rzucone w tym roku. Mam nadzieję, że to nam się uda, jesteśmy tak zdeterminowani, jak nigdy. Chcemy jechać kilka takich bardzo medialnych wyścigów, żeby się pokazywać, żeby ludzie nas widzieli - mówił w RDC dyrektor grupy Dariusz Banaszek.



- Dla sponsora jest ważniejsze to, żeby pojechać do ucieczki i Eurosport pokazuje kolarza, który jest w ucieczce, 5 h jest na antenie, niż pojechać w Albanii, gdzie nie ma go nawet na Facebooku i Instagramie - mówił natomiast Norbert Banaszek.

Nie tylko dla profesjonalistów

Nie trzeba być jednak profesjonalistą, żeby wziąć udział w zawodach w Ostrołęce.

- Zgłoszenia do czwartkowego, sobotniego i niedzielnego wyścigu w kategorii „Amator”, Masters, Samorządowiec, Dzieci, czyli przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych przyjmowane będą w biurze zawodów przy ul. Witosa 1 w Ostrołęce najpóźniej na godzinę przed startem - tłumaczy Łuba.

Miasteczko Mistrzostw Polski przy Witosa w Ostrołęce będzie dostępne od 22 do 25 czerwca.

Daty startów poszczególnych wyścigów

ŚRODA 21 CZERWCA (Kraina Kurpiowska, Wydmusy, ul. Miodobraniowa 1 07-430 Myszyniec)

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS

12:00 - Start kategorii Juniorka - 16 km ( 1 x 16 km )

13.30 - Start kategorii Tandemy M. i K. - 23 km ( 1 x23 km ) 15:00 Start kategorii Orlik – 32 km (2 x 16 km)

17:00 - Dekoracja wszystkich kategorii

CZWARTEK 22 CZERWCA (Kraina Kurpiowska, Wydmusy, ul. Miodobraniowa 1 07-430 Myszyniec)

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS

10:00 - Start kategorii Amator (Masters) – 23 km (1 x 23 km(Wyścig dodatkowy trasą Mistrzostw Polski))

12:00 - Start kategorii Junior – 23 km (1 x 23 km) 13:30 Orliczka i Elita Kobiet - 23 km ( 1 x 23 km )

15:00 - Start kategorii Elita Mężczyzn - 46 km (2 x 23 km )

17.00 - Dekoracja wszystkich kategorii.

PIĄTEK 23 CZERWCA (Ostrołęka, Miasteczko Mistrzostw Polski, ul. Witosa 1)

Wyścigi wspólne – trasa: Ostrołęka i 4 Gminy Szlachty (Rzekuń, Czerwin, Goworowo, Troszyn) 10:15 Oficjalne Otwarcie Mistrzostw Polski (miasteczko Mistrzostw Polski – stadion Ostrołęka) 11:00 Start Wspólny Juniorka 69 km ( 1 runda x 69 km )

13:00 – Meta Wyścigu Juniorka

14:00 – Start Wspólny Orlik U-23 M 173 km ( 2 rundy x 69 km , 5 rund po 7 km ) 18:00 Meta Wyścigu Wspólnego Orlik U-23 M

18:30 – Dekoracja Wyścigów Juniorka, Orlik U-23 M.

SOBOTA 24 CZERWCA (Ostrołęka, Miasteczko Mistrzostw Polski, ul. Witosa 1)

START WSPÓLNY

Wyścigi wspólne – trasa: Ostrołęka i 4 Gminy Szlachty (Rzekuń, Czerwin, Goworowo, Troszyn) Wyścig Amatorów – trasa: Ostrołęka, Lelis, Łyse, Myszyniec, Czarnia, Kadzidło

10:00 - Start kategorii Junior 138 km ( 2 rundy x 69 km )

14:00 - Meta kategorii Junior

14:30 - Dekoracja Junior

15:00 - Start kategorii Tandemy M. + K. 91 km

15:10 - Start kategorii Amator 91 km (trasą głównego wyścigu Mistrzostw Polski)

16:30 - Meta kategorii Amator – Zagroda Kurpiowska Kadzidło

16: 40 - Meta kategorii Tandemy M. + K. – Zagroda Kurpiowska Kadzidło

17:30 - Dekoracja kategorii Tandemy M. + K. i Amator

NIEDZIELA 25 CZERWCA (Ostrołęka, Miasteczko Mistrzostw Polski, ul. Witosa 1)

START WSPÓLNY

09:00 - Start kategorii Wspólny Orliczka, Elita kobiet 138 km ( 2 rundy x 69 km )

10:00 - Wyścig samorządowców (finałowa pętla w Ostrołęce)

12:30 - Meta kategorii Wspólny Orliczka, Elita kobiet

13:00 - Start kategorii Elita Mężczyzn, Orlik 239 km ( 1 runda 190 km, 7 rund po 7 km)

14:00 - Wyścig dla przedszkolaków na rowerach biegowych i hulajnogach (przedszkolaki okrążenie po stadionie 700 m. Start tylko w kasku sztywnym)

15:00 - Wyścigi dla dzieci szkół podstawowych (finałowa pętla w Ostrołęce – 6,1 km. Start tylko w kasku sztywnym)

18.30 - Meta kategorii Elita Mężczyzn

19.00 - Dekoracja i Zamknięcie Mistrzostw Polski (Przedstawiciele wszystkich Gmin)

