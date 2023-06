Wielki finał szosowych mistrzostw Polski. Dziś wyścig ze startu wspólnego elity kobiet i mężczyzn Łukasz Starowieyski 25.06.2023 11:04 Dziś w Ostrołęce ostatni dzień mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. O medale powalczą zawodnicy elity. Jako pierwsze rywalizację rozpoczęły kobiety. O godzinie 13:00 wyścig zaczęli mężczyźni.

Wyścig kobiet wystartował już o godzinie 9:00. Na trasę wyruszyło 39 zawodniczek. Peleton miał do przejechania 141 kilometrów, najpierw dwie rundy po ziemi kurpiowskiej, a następnie 6-kilometrowa pętla po Ostrołęce.

Około godziny 13:00 zakończył się wyścig elity kobiet w kolarstwie szosowym — zwyciężyła Katarzyna Brzeźna. Druga była Karolina Perekitko, a trzecia Zuzanna Chylińska.

Jak relacjonuje reporter RDC Łukasz Starowieyski: to był niesamowity wyścig — późniejsze jego bohaterki oderwały się od peletonu niedługo po starcie i uciekały przez 130 km. Przez większą cześć czasu miały nieco ponad minutę przewagi. I utrzymały ja do końca.

— Uwierzyłyśmy, że możemy wygrać dopiero, gdy wjechałyśmy na rundę do Ostrołęki — mówi zwyciężczyni Katarzyna Brzeźna.

Wyścig elity mężczyzn

Wyścig elity kobiet zakończono o godzinie 13:00. Wówczas na trasę ruszyła elita mężczyzn. Panowie do pokonania mają niemal 240 km.

W kategorii mężczyzn wielkim faworytem jest były mistrz świata i tryumfator jazdy indywidualnej na czas Michał Kwiatkowski. Duże ambicje mają również kolarze HRE Serce Mazowsza, z obrońcą tytułu Norbertem Banaszkiem.

Sobotnie rywalizacje kolarskie

W sobotę rywalizacja juniorów i tandemów trwała do ostatnich metrów. W kategorii juniorów zwyciężył Michał Strzelecki. Tandemy, czyli pary kolarzy, w których układ to pilot plus osoba niewidoma bądź niedowidząca, pokonały 91 kilometrów z Ostrołęki do Kadzidła.

W tandemach panów wygrali Karol Kopicz i Marcin Białobłocki z UKS Laski Z kolei w tandemach pań zwyciężyły Barbara Borowiecka i Katarzyna Orzechowska (Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”).

