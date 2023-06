Szosowe mistrzostwa Polski. Znamy zwycięzców elity kobiet i mężczyzn [SPRAWDŹ] Łukasz Starowieyski 25.06.2023 19:16 Alan Banaszek (Human Powered Health) zdobył w niedzielę w Ostrołęce tytuł mistrza Polski elity w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Wśród pań triumfowała Monika Brzeźna (MAT Atom Deweloper Wrocław). — To jeden z najszczęśliwszych dni. Prawdopodobnie, może być nawet najszczęśliwszy — przyznaje Banaszek.

2 Wielki finał szosowych mistrzostw Polski (autor: RDC)

Dziś w Ostrołęce obył się wielki finał szosowych mistrzostw Polski. W rywalizacji brała udział kolarska elita kobiet i mężczyzn.

Jak relacjonuje reporter Radia dla Ciebie Łukasz Starowieyski, Emocje trwały do ostatnich sekund, na metę niemal równo wpadli Alan Banaszek i Filip Maciejuk.

Banaszek wyprzedził towarzyszy ucieczki, wspomnianego wcześniej Maciejuka (Bahrain Victorious) i Marcina Budzińskiego (HRE Mazowsze Serce Polski). Dzięki czemu zdobył złoty medal mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym.

Z tyłu w głównej grupie finiszował największy faworyt – były mistrz świata i tryumfator jazdy indywidualnej na czas Michał Kwiatkowski.

Najszczęśliwszy dzień

Banaszek na mecie nie krył wzruszenia.

— To jeden z najszczęśliwszych dni. Prawdopodobnie, może być nawet najszczęśliwszy. Byłem trzy razy mistrzem Europy ale chyba to jest jednak co innego. Na szosie największy wynik — przyznaje zwycięzca.

25-letni zwycięzca jest bratem stryjecznym ubiegłorocznego mistrza Polski Norberta Banaszka, syna byłego zawodnika — Dariusza, dyrektora sportowego grupy HRE Mazowsze Serce Polski i głównego organizatora mistrzostw, a w przeszłości prezesa PZKol.

Szosowa rywalizacja kobiet

Kilka godzin wcześniej rywalizowały panie. Zwyciężyła Monika Brzeźna (MAT Atom Deweloper Wrocław), odnosząc w wieku 31 lat życiowy sukces. Na finiszu wyprzedziła Karolinę Perekitko (Groupe Abadie) i Zuzannę Chylińską (TKK Pacific Nestle Fitness Toruń), której przypadł też złoty medal w kategorii do lat 23.

Faworytki, na czele ze złotą medalistką w jeździe na czas Agnieszką Skalniak-Sójką, Martą Lach, Martą Jaskulską i broniącą tytułu Wiktorią Pikulik, przyjechały do mety w peletonie ze stratą ponad minuty. Nie startowała najlepsza polska zawodniczka ostatnich lat Katarzyna Niewiadoma.

Źródło: PAP/RDC Autor: Łukasz Starowieyski/JD