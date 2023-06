Zacięta rywalizacja kolarzy w Ostrołęce. Medale dla juniorów i tandemów Łukasz Starowieyski 24.06.2023 19:56 Wielkie emocje i walka do ostatnich metrów. W sobotę, w kolejnym dniu kolarskich mistrzostw Polski w Ostrołęce, medale rozdano w dwóch konkurencjach w kategorii juniorów i tandemów. W obu przypadkach o zwycięstwie decydowały dziesiąte części sekundy.

18 Zacięta rywalizacja kolarzy w Ostrołęce. Medale dla juniorów i tandemów (autor: RDC)

W Ostrołęce jest nasz reporter Łukasz Starowieyski. Jak mówi, na Kurpiach czuć wielkie święto kolarskie. Tak jest od środy. W sobotę najpierw ruszyli do boju juniorzy. Po pokonaniu 130 km na ostatnią prostą wpadł peleton, a minimalnie wygrał 17-letni Michał Strzelecki. Tak było rano, popołudnie należało do tandemów. Tu również zażarta walka trwała do ostatnich metrów. Ostatecznie wygrał duet Karol Kopicz i Marcin Białobłocki. Jak ten drugi ocenia wyścig?

- Chcieliśmy na solo, ale tutaj konkurencja była mocna, nie puścili. Dużo było ataków, ale się nie udało. Przyszło walczyć na finisz i na szczęście się udało - powiedział.

Wielkie emocje i dramatyczne chwile przeżyli natomiast kolarze amatorzy rywalizujący równolegle z tandemami. Na początku wyścigu doszło do kraksy, po której z rywalizacji musiało się wycofać aż 14 z około 50 kolarzy. Na szczęście obyło się bez groźnych urazów, skończyło się na mniejszych lub większych zadrapaniach, czyli tzw kolarskich szlifach.

Jutro wielki finał mistrzostw – wyścig ze startu wspólnego elity kobiet i mężczyzn. Wyścig kobiet wystartuje już o godz. 9.00, mężczyźni rozpoczną rywalizację o 13. Relacje na antenie radia RDC, które jest patronem medialnym mistrzostw.

Czytaj też: Pijany motorowerzysta wjechał na trasę Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym

Źródło: RDC Autor: Łukasz Starowieyski/PL