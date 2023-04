„Biegam z Czystą Przyjemnością” dziś na Bielanach i w Ostrołęce. Na miejscu Radio dla Ciebie RDC 15.04.2023 09:12 Dziś zawody Biegam z Czystą Przyjemnością. To charytatywny bieg, z którego wpisowe będzie przeznaczone na rzecz fundacji Moniki Pyrek - a co za tym idzie - na wsparcie utalentowanych sportowców. Na miejscu jest także Radio dla Ciebie.

8 Biegam z Czystą Przyjemnością (autor: RDC)

Na Mazowszu biegi odbędą się w warszawie na Młocinach i w Ostrołęce.

- W całej Polsce w dziewięciu miejscach - przypominała w RDC Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Polskiej Agencji Antydopingowej. - Nasz bieg to promocja czystego sportu. Promocja uczciwej aktywności, fair play. Robimy ten bieg dlatego, że są takie badania, które mówiły, że sportowcy amatorzy biorą doping. Oni przyznawali się do przyjmowania zabronionych środków w ankietach anonimowych. Wśród thriatlonistów było około 13 procent, które przyznały się do sięgania po środki zabronione - mówiła.

Drugi cel imprezy jest charytatywny.

- Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby zrobić bieg, który by dawał nie tylko korzyści takiej fizycznej, duchowej, przyjemności, spotkania z ludźmi, ale też żeby nie pomagał innym. I od pierwszej edycji mamy ten charytatywny cel - podkreśliła.

3. edycja „Biegam z czystą przyjemnością” to tradycyjnie dystans 9 999 metrów.

Nasz dziennikarz, Przemek Paczkowski rozmawiał z biegaczami.

Kto nie będzie mógł pojawić się na trasach stacjonarnych ma możliwość biegu wirtualnego. Aplikacja będzie aktywna między 9 a 15 kwietnia. W przeszłości uczestnicy biegali w Austrii, na Wyspach Brytyjskich, a nawet w Kenii. W akcji mogą brać udział zawodnicy z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną.

Dotychczas ze wsparcia programu stypendialnego „Skok w marzenia” skorzystało już 50 młodych sportowców. Na początku swojej drogi stypendystkami, obok Pii Skrzyszowskiej, byli także m.in. wicemistrzyni świata w wieloboju – Adrianna Sułek, mistrzyni i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na szybkość – Aleksandra Mirosław, najsilniejsza kobieta w Polsce, mistrzyni Polski w podnoszeniu ciężarów – Weronika Zielińska-Stubińska, olimpijka w kajakarstwie slalomowym Aleksandra Stach, a także Mistrz Świata Juniorów w windserfingu Radosław Furmański czy nowa generacja sprinterów – Oliwier Wdowik i Marek Zakrzewski.

Źródło: RDC Autor: RDC /AA