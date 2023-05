Chcą zdążyć przed Mistrzostwami Polski w Kolarstwie Szosowym, więc wydadzą 15 razy więcej. Ekspresowy remont w Ostrołęce Alicja Śmiecińska 14.05.2023 18:53 Ekspresowy remont dróg, by zdążyć przed jedną z największych imprez sportowych w kraju. Ostrołęka wyda 15 razy więcej niż zakładał pierwotnie budżet na przebudowę dwóch ulic, by zakończyć prace przed Mistrzostwami Polski w Kolarstwie Szosowym.Te odbędą się tam w dniach 21-25 czerwca.

Ostrołęka (autor: PanSG, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Ostrołęka chce wyremontować Goworowską i Traugutta przed czerwcowymi Mistrzostwami Polski w Kolarstwie Szosowym. Przez to, że przebudowa ma być ekspresowa, miasto musi wydać 15 razy więcej, niż zakładał pierwotny budżet.

- Wykonawca złożył ofertę na kwotę 5 mln zł i realizacja zadania będzie dochodziła do skutku. Czy uda nam się to zrobić do mistrzostw? Wierzymy w to, ze tak. Jesteśmy na etapie podpisania umowy z wykonawcą. Wykonawca robi już wstępne prace. Umowny termin to jest 45 dni od podpisania umowy. Mam nadzieję, że się z tym wyrobimy i nie będzie problemu - mówi RDC Marcin Rogalski, dyrektor wydziału inwestycji miejskich w Ostrołęce.





Podczas Mistrzostw Polski do Ostrołęki może przyjechać około tysiąca kolarzy - tak szacuje prezydent Miasta Łukasz Kulik .

- Będziemy mieli zaszczyt gościć najlepszych kolarzy w Polsce. I w ciągu tych kilku dni myślę, że około tysiąca zawodników z Polski będzie miało możliwość ścigać się na trasach całego nie tylko miasta Ostrołęki, ale też całego powiatu ostrołęckiego i Kurpi. Będą mogli rywalizować jednocześnie poznając walory naszego regionu - mówi.

Dobrej myśli są także organizatorzy sportowej imprezy.



- Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z urzędem miasta, ze starostwem i mamy zapewnienia, że wszystko będzie na czas przygotowane. Absolutnie nie mamy żadnych obaw - mówi dyrektor Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Dariusz Banaszek





Wydarzenie wpisuje się w program obchodów 650-lecia Ostrołęki.

