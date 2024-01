ME w piłce ręcznej. Wyspy Owcze rywalem na zakończenie występów Polaków. „To nie mecz o nic” Przemysław Paczkowski 15.01.2024 15:39 To nie tylko mecz o „honor”. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra dziś z Wyspami Owczymi. Biało-Czerwoni nie mogą zaliczyć udziału w Mistrzostwach Europy do udanych i niezależnie od wyniku zakończą swój udział turnieju.

- To nie będzie łatwy mecz - powiedział w „Magazynie sportowym” RDC były reprezentant Polski i wicemistrz świata z 2007 roku Artur Siódmiak. - Będzie nam się grało bardzo ciężko, będą grali Farerzy bardzo długo, niewygodnie, czekając na nasze błędy, a te błędy pojawią się. Możemy ten mecz wygrać, to nie jest tak, że mamy się obawiać tych Wysp Owczych, ale na pewno to będzie bardzo trudne spotkanie i nie będzie to spotkanie o nic - tłumaczył.





Zwycięstwo w tym meczu da Biało-Czerwonym rozstawienie w eliminacjach do Mistrzostw Świata, co przełoży się na łatwiejszą drogę do awansu.

- Nie jesteśmy faworytem tego meczu - mówiła na naszej antenie była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź. - My na tym turnieju wyglądamy słabo pod względem motorycznym. Wyglądamy słabo jako zespół. Mimo że jestem osobą, która zawsze próbuje patrzeć przez różowe okulary i wlewać coś pozytywnego, to patrząc na te dwa nasze spotkania, niestety uważam, że nie jesteś faworytem meczu z Wyspami Owczymi - wskazała.

Początek spotkania o godzinie 18.

