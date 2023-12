Polskie piłkarki ręczne zagrają dziś z Niemkami. „Widać, że chcą walczyć” Łukasz Starowieyski 04.12.2023 15:29 Dziś wieczorem polskie piłkarki ręczne zmierzą się z drużyną z Niemiec w trzecim meczu mistrzostw świata. Będzie to walka o podwyższonym poziomie adrenaliny. Jak zaznaczył w „Magazynie Sportowym RDC” Sławomir Szmal, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w drużynie czuć świetną atmosferę. — Widać, że bardzo walczy, i bardzo jej zależy — oznajmił.

Dziś polskie piłkarki ręczne zmierzą się z zachodnimi sąsiadkami (autor: Lukasz Laskowski/ Handball Polska/ FB)

Już dziś będzie można przyglądać się staraniom polskiej drużyny piłkarek ręcznych w mistrzostwach świata. Zawodniczki zmierzą się z zachodnimi sąsiadkami w trzecim meczu MŚ.

Była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź powiedziała w „Magazynie Sportowym RDC”, że piłkarki ręczne otwarcie informują, że przyjechały na mistrzostwa, aby dojść do ćwierćfinału. To główny cel, bo awans do najlepszej ósemki da możliwość gry w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk.

Jak zaznaczył drugi gość audycji, Sławomir Szmal, była gwiazda piłki ręcznej, obecnie wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Biało-Czerwone rozpoczęły turniej z wysokiego C, najpierw gładko ograły Iran, później po ciężkiej walce Japonię.

— W tej drużynie widać naprawdę świetną atmosferę i widać, że bardzo walczy, i bardzo jej zależy. To jest ten fundament, który pozwala pozytywnie myśleć, jeżeli chodzi o taki turniej jak mistrzostwa świata — stwierdził Szmal.

Teraz jednak poprzeczka idzie w górę. Do tego z Niemkami nasza reprezentacja ma do wyrównania rachunki — rok temu przegrały z nimi w mistrzostwach Europy i odpadły z turnieju.

Jak podkreśliła była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź, istnieją „malutkie czynniki”, które wypłyną na motywację.

Bez względu na wynik Polki na pewno zagrają w drugiej fazie mistrzostw. W niej Biało-Czerwone zmierzą się z Serbią, Rumunią i Danią, a mecz Polska Niemcy rozpocznie się o 20:30.

