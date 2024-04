Siedem ofiar cywilnych ataków Rosjan i ewakuacja szpitali w Kijowie RDC 26.04.2024 22:48 Piątek 26 kwietnia to 791. dzień wojny w Ukrainie. Siedem osób zginęło w rosyjskich atakach na obwody charkowski i sumski na wschodzie i północy kraju oraz chersoński na południu. Ponadto dwa szpitale w Kijowie zostały pilnie ewakuowane z powodu zapowiedzianego ataku Rosjan.

Wojna w Ukrainie (autor: Sergey Kozlov/PAP/EPA)

Kijów w trybie pilnym rozpoczął ewakuację dwóch szpitali, w tym jednego dziecięcego, zlokalizowanego przy ulicy Bohatyrskiej, z powodu zapowiedzianego ataku wroga – poinformowała w piątek administracja miasta Kijowa w Telegramie.

„Miasto pilnie rozpoczyna ewakuację dwóch szpitali (...). Ponieważ szeroko rozpowszechniane w mediach internetowych jest nagranie wideo, które faktycznie zapowiada atak wroga na te instytucje medyczne. I że w tych szpitalach rzekomo znajduje się personel wojskowy” – czytamy w komunikacie.

„Jest to absolutne kłamstwo i prowokacja wroga, którą próbuje on wykorzystać do uderzenia w infrastrukturę społeczną stolicy. Aby chronić chore dzieci, ich rodziców i personel medyczny, władze miasta robią wszystko, co w ich mocy, aby przenieść pacjentów i lekarzy do innych placówek medycznych w stolicy” – podkreślają autorzy wiadomości.

W informacji zaznaczono, że miasto zaapelowało do Służby Bezpieczeństwa i Ministerstwa Zdrowia o pomoc i poinformowało je o środkach podjętych w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów i personelu szpitala.

Siedem osób zginęło w rosyjskich atakach na trzy obwody

Siedem osób zginęło w piątek na Ukrainie w rosyjskich atakach na obwody charkowski i sumski na wschodzie i północy kraju oraz chersoński na południu – poinformowały władze obwodowe oraz resort spraw wewnętrznych.

"Okupanci znów ostrzelali stolicę obwodu (tj. Charków – przyp. red.). Według wstępnych informacji na skutek ostrzałów ucierpiało siedem osób. Niestety cztery zginęły" – napisał szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow na Telegramie (https://t.me/synegubov/3293).

Siły rosyjskie zrzuciły też w piątek dwie bomby lotnicze na Sumy, trafiając w obiekt przemysłowy i ostrzelały cywilną infrastrukturę w Białopolu w obwodzie sumskim. W wyniku ataku na Białopole zginęły dwie kobiety w wieku 69 i 77 lat, a trzy doznały obrażeń – podało ukraińskie MSW.

Prokuratura obwodu chersońskiego powiadomiła natomiast o śmierci 39-letniego mieszkańca wioski Kozacke, który zmarł na skutek ran odniesionych podczas rosyjskiego ostrzału.

