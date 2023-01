Fernando Santos selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej? „Powinien wejść z impetem” Przemysław Paczkowski 23.01.2023 18:02 Nowy selekcjoner powinien wejść z impetem - powiedział trener mentalny Jakub Bączek w „Magazynie Sportowym” RDC. Jutro na oficjalnej konferencji Polski Związek Piłki Nożnej ogłosi nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Według nieoficjalnych informacji, będzie nim Portugalczyk Fernando Santos - prezes PZPN Cezary Kulesza zamieścił z nim zdjęcie na Twitterze. Po ostatnich wydarzeniach kadra potrzebuje szybkich zmian, bo pierwszy mecz w eliminacjach do mistrzostw Europy gramy już w marcu.

Fernando Santos selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej (autor: Cezary Kulesza/Twitter)

- Nowy trener nie może podchodzić na zasadzie „poczekamy, zobaczymy” - powiedział Bączek na antenie RDC. - Ma wyzwanie ten człowiek. Na pewno będzie musiał wejść z impetem. Tam trzeba wejść już z jakimś pomysłem, z jakąś myślą przewodnią. Od razu rozłożyć albo flip chart, albo tablicę i narysować „jak ja to widzę”. Jeśli on tego nie zrobi, to oddolnie może być takie poszukiwanie, na ile możemy sobie z tym trenerem pozwolić - wyjaśnił.



Konferencja PZPN-u jutro o godzinie 13.

Trenerem Portugalczyk?

Wśród kandydatów na nowego trenera kadry wymienia się Vladimira Petkovicia, Paulo Bento i Fernando Santosa. To ten ostatni budzi w przededniu ogłoszenia decyzji PZPN największe emocje. O planowanej nominacji dla Santosa wspominały m.in. portugalskie media. Pochodzący z Lizbony szkoleniowiec jest od poniedziałku w Warszawie.

"Fernando Santos to selekcjoner z bardzo dobrym CV" - ocenił na Twitterze minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, odnosząc się do informacji medialnych na temat nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski.

"Gratulacje dla Prezesa @Czarek_Kulesza i @pzpn_pl! Fernando Santos to selekcjoner z bardzo dobrym CV (od 2010 Grecja i Portugalia, a wcześniej topowe kluby portugalskie i greckie) sukcesami (Mistrzostwo Europy), doświadczeniem w pracy z wielkimi gwiazdami, na czele z @Cristiano" - napisał Bortniczuk.

Gratulacje dla Prezesa @Czarek_Kulesza i @pzpn_pl!



Fernando Santos to selekcjoner z bardzo dobrym CV (od 2010 Grecja i Portugalia, a wcześniej topowe kluby portugalskie i greckie) sukcesami (Mistrzostwo Europy), doświadczeniem w pracy z wielkimi gwiazdami, na czele z @Cristiano. — Kamil Bortniczuk (@KamilBortniczuk) January 23, 2023

To, że selekcjonerem będzie Fernando Santos, można wnioskować też po tweecie, który zamieścił prezes PZPN-u Cezary Kulesza.

Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023

Urodzony 10 października 1954 roku Santos był selekcjonerem reprezentacji Grecji (2010-2014), a następnie swojego kraju (2014-2022). W przeszłości pracował w klubach właśnie z Grecji i Portugalii.

Biało-czerwoni pozostawali bez trenera od 1 stycznia. Dzień wcześniej skończyła się umowa z Czesławem Michniewiczem, a nowa nie została podpisana.

