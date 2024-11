Dziś hit Ekstraklasy: Lech Poznań vs Legia Warszawa. „Tu nie ma faworytów” Miłosz Kuter 10.11.2024 07:13 Dziś na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu Lech podejmie u siebie Legię Warszawa. Mecz rozegrany zostanie w ramach 15. kolejki Ekstraklasy. To ligowy klasyk – oba zespoły od lat rywalizują ze sobą o piłkarski prym w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Legia Warszawa (autor: Janusz Partyka/Legia Warszawa)

Popularny „Kolejorz” przystąpi do tego spotkania w roli lidera tabeli ekstraklasy - Wojskowi tracą do nich tylko 6 punktów. „W tym meczu nie ma faworytów” – tak były piłkarz Lecha Poznań, Łukasz Trałka, ocenia nadchodzący hit ekstraklasy.

W MagazynieSsportowym RDC Łukasz Trałka ocenił, że spotkanie odbędzie się na bardzo wyrównanym poziomie.

– Tutaj faworytów nie ma, patrząc na moment, w jakim oba zespoły są, w jak bardzo dobrej formie jest Legia w ostatnim czasie. Ciężko tu wskazać faworyta. W tego typu spotkaniach presja jest zawsze taka sama, obojętnie w jakim momencie sezonu, kto w jakiej formie by nie był – mówił były piłkarz.



Jak podkreśla były zawodnik Kolejorza, oba zespoły są w dobrej formie, a Lech gra bardzo ofensywny futbol.

– Patrząc na to, jak gra Lech i Legia, to jest mniej więcej określony styl. Spodziewam się meczu otwartego, w którym będzie dużo sytuacji. Lech do tej pory pokazał, że miał bardzo mało momentów obrony na swojej połowie, próbuje grać w kontrataku. Będzie to bardziej mecz intensywny, z wyjściem przeciwnika wyżej – ocenił.

– Lech będzie się stresował bardziej tym, żeby z nami wygrać i utrzymać przewagę, niż my goniąc Lecha. Mecz z Legia na Bułgarskiej, to jest najważniejszy mecz w sezonie, który mogą rozegrać u siebie, także będziemy w komfortowej sytuacji – przewiduje z kolei legenda MMA i spiker Legii Warszawa Łukasz „Juras” Jurkowski.

Spotkanie obu drużyn rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30.

Zapraszamy na transmisję meczu na antenie Polskiego Radia RDC.

W rolę komentatorów wcielą się – nasz dziennikarz Miłosz Kuter i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski.

