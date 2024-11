Szkółka piłkarska zostanie uratowana? Jest termin rozmów Escoli Varsovia z Polfą Przemysław Paczkowski 08.11.2024 12:44 We wtorek 12 listopada ma odbyć się spotkanie przedstawicieli Escola Varsovia z Polfą S.A. w sprawie przyszłości szkółki piłkarskiej. Spółka w październiku zdecydowała się nie przedłużać umowy dzierżawy na teren przy ul. Fleminga, gdzie znajduje się szkółka piłkarska. W sprawie ocalenia Escoli interweniowało ministerstwo sportu.

Escola Varsovia (autor: RDC)

Jest szansa na porozumienie między szkółką piłkarską Escola Varsovia a Polfą S.A. – spotkanie w tej sprawie zaplanowano na wtorek 12 listopada.

W październiku do klubu wpłynęło pismo informujące o nieprzedłużeniu umowy dzierżawy na teren przy ulicy Fleminga. To de facto oznaczałoby koniec działalności dla szkółki, w której swoją przygodę z piłką nożną zaczynał m.in. reprezentant Polski Marcin Bułka.

Po interwencji ministerstwa sportu Polfa S.A. jako właściciel gruntów deklaruje chęć osiągnięcia porozumienia. Spotkanie z władzami szkółki ma się odbyć we wtorek.

– Pragniemy uspokoić rodziców oraz wszystkich naszych młodych sportowców, że ich cele na pewno będą osiągnięte. W naszym przekonaniu nie ma żadnego zagrożenia, żeby cokolwiek w tej kwestii miało się zmienić. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że uspokoi to atmosferę wokół tej kwestii – mówi prezes Polfy Maksymilian Świniarski.

O przedłużenie działalności klubu walczy m.in. prezes szkółki Wiesław Wilczyński. Jak podkreśla, Escola stworzyła infrastrukturę sportową, w którą zainwestowano duże pieniądze.

– Nam zależy, żeby była dobra współpraca oparta na faktach, prawie i zrozumieniu. Chcielibyśmy prowadzić współpracę dla korzyści obopólnych, żeby Polfa też czerpała pożytki z działalności marketingowej. Wszystko to, co robimy teraz, to jest dążenie do tego, żeby było porozumienie z Polfą – mówi Wiesław Wilczyński.

W zeszłym tygodniu odbył się protest w obronie klubu pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pojawili się na nim m.in. trenerzy, rodzice oraz młodzi piłkarze.

Do pomocy o przyszłość klubu przyłączył się także radny Warszawy Paweł Lech. Zwrócił się do władz miasta o przyspieszenia prac nad planem miejscowym, który zablokowałby możliwość zabudowy tego terenu.

