Akademiki na Jelonkach zostaną rozbudowane? Jest zapowiedź ministra nauki RDC 06.11.2024 21:18 Minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział w środę współpracę z władzami stolicy przy renowacji i budowie osiedla domów studenckich na warszawskich Jelonkach. Dodał, że wedle szacunków koszt inwestycja wyniesie około 200-300 milionów zł.

D. Wieczorek: resort nauki wspólnie z Warszawą planuje rozbudowę akademików na Jelonkach (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Informacje tę szef resortu nauki przekazał podczas otwarcia zmodernizowanego akademika Grosik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dariusz Wieczorek podkreślił znaczenie inwestycji w infrastrukturę studencką i zapowiedział dalsze wsparcie dla uczelni w tym zakresie.

— Przekazaliśmy uczelniom ponad 400 milionów zł tylko na remonty akademików. Tych środków będzie jeszcze więcej — powiedział.

Przypomniał, że w przygotowaniu jest projekt ustawy dotyczący Funduszu Dopłat, który umożliwi uczelniom korzystanie ze środków na remonty i budowę nowych akademików.

Co z Osiedlem Przyjaźń?

Minister zapowiedział również działania na rzecz budowy i renowacji akademików na Osiedlu Przyjaźń na warszawskich Jelonkach (dzielnica Bemowo).

— Dyskutujemy wspólnie z uczelniami warszawskimi i miastem stołecznym Warszawą o osiedlu Jelonki — powiedział i zapewnił, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspiera projekt. — Szacujemy, że będzie to kosztowało około 200-300 mln zł" — poinformował.

Dodał, że projekt prawdopodobnie będzie dofinansowany i ze strony miasta, i ze strony ministerstwa nauki, przy wykorzystaniu funduszy europejskich i środków z Funduszu Dopłat. Resort nauki planuje zaś ogłoszenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu osiedla Jelonki.

— Chcielibyśmy, żeby to był taki międzyuczelniany projekt, żeby rzeczywiście studenci mieli również tam swoje miejsce — zadeklarował Wieczorek. I dodał, że osiedla pamięta ze swoich czasów studenckich. — To kultowe miejsce. Tę tradycję należałoby podtrzymać — ocenił.

Minister pytany o to, co się teraz dzieje w Polsce, jeśli chodzi o inwestycje w akademiki, podsumował, że obecnie jest remontowanych około 25-28 obiektów. — Te działania podejmują uczelnie, co nas bardzo cieszy — dodał.

