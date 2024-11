Specjalistyczna wentylacja i klimatyzacja na oddziale hematologii w szpitalu w Radomiu Anna Orzeł 06.11.2024 14:58 Zapewni chorym na białaczkę sterylne warunki i bezpieczeństwo. Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu trafiła warta 300 tysięcy zł nowoczesna instalacja wentylacji i klimatyzacji z filtrami HEPA. To dar fundacji DKMS.

Specjalistyczna wentylacja i klimatyzacja na oddziale hematologii w szpitalu w Radomiu (autor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu)

Fundacja DKMS, która od lat walczy z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego, przekazała darowiznę w wysokości 300 tys. zł na modernizację izolatek w Oddziale Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu. Dzięki tym funduszom wykonano nowoczesną instalację wentylacji i klimatyzacji z filtrami HEPA, która stworzy najlepsze warunki dla pacjentów chorych na białaczkę.

Oddział Hematologii jest jedynym na południowym Mazowszu, który niesie pomoc osobom z chorobami krwi. W ubiegłym roku leczono na nim ponad 1200 pacjentów.



- W tym roku za 9 miesięcy już było 1300, czyli szacujemy, że przez cały rok 2024 pacjenci będą korzystali z hospitalizacji w liczbie ponad 1700, czyli to jest ponad 500 hospitalizacji więcej w porównaniu do roku poprzedniego - tłumaczy prezes szpitala, Bożenna Pacholczak.

Jak mówiła szefowa Oddziału Hematologii w MSS prof. Marzena Wątek, warunki, w których przebywają chorzy na białaczkę, mają kluczowe znaczenie dla terapii.

- Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta infekcyjnego, czyli przebywanie w sali izolowanej, w sali filtrowanej, gdzie ilość komórek, które mogłyby powodować infekcję jest zminimalizowana, zwiększa szansę naszym pacjentom na przeżycie - wskazała.



Jak wyliczał Leszek Lewandowski z Fundacji DKMS, instytucja rejestruje potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku, edukuje oraz finansowo wspiera oddziały hematologii.

- Parę lat temu średnio co godzinę ktoś się dowiadywał, że ma nowotwór krwi. W tej chwili jest to co 40 minut. Dlatego tak ważne jest, żeby wszyscy ci pacjenci przebywający na oddziale mieli jak najlepsze warunki do szybkiego powrotu do zdrowia - mówił.



Prace remontowe-montażowe trwały ok. trzy miesiące. Zakres zadania polegał m.in. na kompleksowym wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji izolatek oraz śluz i korytarzy przylegających do nich, zamontowaniu niezbędnych urządzeń, w tym centrali wentylacyjnej, pompy ciepła, nawiewników z filtrami absolutnymi HEPA oraz wentylatora dachowego i regulatora przepływu. Dzięki temu w izolatkach panuje odpowiedni mikroklimat z właściwą temperaturą powietrza i wilgotnością oraz sterylnością. To konieczne w leczeniu pacjentów z białaczką.

Oddział Hematologii szpitala na radomskim Józefowie posiada: 25 łóżek rozdysponowanych w dwu- lub trzyosobowych salach, salę pobytu dziennego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz dwie izolatki z własnym węzłem sanitarnym. Oddział posiada nowoczesny separator komórkowy do przeprowadzania aferezy terapeutycznej. Zabieg ten wykorzystuje się w leczeniu różnego rodzaju chorób krwi, w których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jednego z elementów ludzkiej krwi, a także w leczeniu nowotworów czy schorzeń autoimmunologicznych. Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym, które są realizowane w innych podmiotach leczniczych.

