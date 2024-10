Szpital w Iłży likwiduje porodówkę. Oddział będzie działał tylko do końca miesiąca Katarzyna Czarkowska 17.10.2024 10:36 Porodówka w Iłży koło Radomia będzie działała tylko do końca października. Do urzędu miasta wpłynęło już pismo w sprawie zamknięcia oddziału. Przyczyną jest trudna sytuacja finansowa lecznicy. Zdaniem starosty radomskiego utrzymanie porodówki pogrążyłoby cały szpital.

Szpital w Iłży (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)

- Dalsze utrzymywanie porodówki doprowadziłoby do upadku całego szpitala - przekonywał w lipcu Waldemar Trelka, starosta radomski. - Jeśli byśmy teraz nie zrobili pewnych ruchów, to za pół roku, za rok mówilibyśmy o zamknięciu całego szpitala. Dziś mówimy o tym, że mamy pomysł co w to miejsce i to się mam nadzieję uda, co nie znaczy, że problemy w szpitalu znikną - mówił.



Lecznicy nie pomogły także zmiany, które weszły w życie z 1 lipca i zakładały premiowanie placówek, które oferują kobietom znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie.

- To dla naszego szpitala nie jest nagroda, tylko kara - mówiła wówczas dyrektorka iłżeckiego szpitala Joanna Pionka. - Nie tylko dla mnie, dla każdego szpitala, który ma małą ilość porodów i nie posiada dostępu do anestezjologów. Dostęp do anestezjologów to ma drugi, trzeci poziom referencyjny, tu gdzie są lekarze rezydenci - wyjaśniła.



W szpitalu w Iłży rocznie odbywało się zaledwie około 100 porodów.

