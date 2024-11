Co z urazówką ze szpitala przy Barskiej? Jest szansa na przeniesienie jej bliżej niż Bródno Przemysław Paczkowski 06.11.2024 06:21 Część urazówki ze szpitala przy Barskiej zostanie przeniesiona, ale do bliższej lokalizacji, niż wcześniej zakładano. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, trwają w tej sprawie rozmowy zarządu województwa mazowieckiego z władzami Warszawy i NFZ-em. To reakcja na apel pacjentów i lekarzy, którzy protestują przeciwko likwidacji oddziału urazowo-ortopedycznego w szpitalu na Ochocie. Pierwotnie obsługę pacjentów miał przejąć oddalony o 15 km szpital bródnowski.

Szpital na Barskiej (autor: Wikimedia/Panek, CC BY 3.0)

Już nie Mazowiecki Szpital Bródnowski, a bliższe lokalizacje. Trwają rozmowy zarządu województwa mazowieckiego z władzami Warszawy i NFZ-em w sprawie przeniesienia urazówki ze szpitala przy Barskiej.

– Rozmawiamy o tym, gdzie powinny trafić, gdzie mieszkańcy tak naprawdę ze swojego przyzwyczajenia pójdą z urazówką i tak, żeby zostali zabezpieczeni. Rozmawiamy o szpitalu czerniakowskim i na Lindleya, więc mamy otwarte rozmowy i uzgodnienia – mówi Polskiemu Radiu RDC członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Ze szpitala przy Barskiej znika również oddział chirurgii ogólnej. Powodem zmian jest planowany remont budynku na Ochocie, który od ponad 70 lat nie przeszedł porządnej modernizacji.

Jak tłumaczy Anna Brzezińska, to nie likwidacja, a restrukturyzacja.

– To jest kontrakt, który zostanie przeniesiony w całości do szpitala, do oddziału bródnowskiego w Attisie na Górczewskiej. To 3 kilometry od szpitala Świętej Anny. Natomiast pozostali lekarze i cały personel z oddziału chirurgii urazowej, tu jest rozmowa – wskazuje.

Mimo remontu w szpitalu cały czas będą funkcjonować poradnie oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

