Szpital św. Anny przejdzie kapitalny remont. Pierwszy od 40 lat 29.09.2024 14:11 Szpital św. Anny przy ul. Barskiej w Warszawie przejdzie kapitalny remont swoich budynków. Sejmik Mazowsze zabezpieczył na ten cel 100 mln zł. Inwestycja jest bardzo wyczekiwana, bo obecny stan budowlany sprawia, że w szpitalu jest także zły stan epidemiologiczno-sanitarny. Część oddziałów zostanie przeniesiona.

Szpital na Barskiej przejdzie remont (autor: Wikimedia/Panek, CC BY 3.0)

- To są budynki z 1952 roku, one się po prostu sypią. Ponad 40 lat nie przechodziły żadnego remontu. Nie da się prowadzić działalności leczniczej i prowadzić remonty. W przyszłości oznacza to, że będzie to nowoczesny budynek, który spełnia wszelkie standardy współczesnego leczenie ludzi - mówiła Jolanta Wiśniewska, członek zarządu Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer.

Celem modernizacji będzie więc dostosowanie pomieszczeń i urządzeń szpitala do obowiązujących wymagań prawnych, sanitarno-epidemiologicznych i poprawa jakości świadczonych usług. Remont pozwoli też poszerzyć ofertę o niezwykle potrzebną w Warszawie opiekę długoterminową - nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy.

- W związku z remontem niektóre oddziały zostaną przeniesione - podkreśla rzeczniczka urzędu marszałkowskiego, Marta Milewska. - Oddział chirurgii ogólnej zostanie przeniesiony do pobliskiego Attisu na ul. Górczewską, a oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej do samego Szpitala Bródnowskiego. Część kontraktu będzie też realizowana przez Stocer w Konstancinie-Jeziornie - dodaje.

Mimo remontu w szpitalu cały czas będą funkcjonować poradnie oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

