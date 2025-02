Dziś mecz Legia Warszawa vs Puszcza Niepołomice. „Trzeba mieć sposób i plan” Miłosz Kuter 15.02.2025 11:32 Zespoły z dwóch różnych części tabeli powalczą o pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Legia Warszawa zmierzy się dziś z Puszczą Niepołomice w ramach 21. kolejki Ekstraklasy. – Co tu dużo mówić, Legia jest najbogatszym klubem w Polsce, ma największe możliwości i przeciwko takiemu zespołowi trzeba mieć sposób, plan i go realizować – mówił w Polskim Radiu RDC trener Puszczy Tomasz Tułacz.

Legia Warszawa vs Puszcza Niepołomice (autor: Legia Warszawa/X)

Dziś o godz. 20:15 Legia zmierzy się w Warszawie z Puszczą Niepołomice w 21. kolejce Ekstraklasy.

Wojskowi podobnie jak zespół z Małopolski w dwóch ostatnich spotkaniach zaliczyli remis i porażkę. Drużyna z Warszawy wciąż jednak plasuje się wysoko, bo na czwartym miejscu tabeli. Puszcza natomiast desperacko potrzebuje punktów, zajmuje bowiem zagrożone spadkiem 16. miejsce.

Trener Puszczy powiedział w „Magazynie Sportowym” RDC, że liczy na to, iż jego zawodnicy podejmą rękawicę.

– Liczę przede wszystkim na to, że postawimy się przeciwnikowi i zrobimy wszystko, żeby się jak najlepiej pokazać. Co tu dużo mówić, Legia jest najbogatszym klubem w Polsce, ma największe możliwości i przeciwko takiemu zespołowi trzeba mieć sposób, plan i go realizować. Trzeba być skuteczny w tych działaniach, dobrze zorganizowanym, zdyscyplinowanym, umieć przetrwać te gorsze chwile – mówił Tomasz Tułacz.

Z kolei były piłkarz Jacek Bednarz ocenił, że zawodnicy z Niepołomic muszą grać konsekwentnie w obronie.

– Legia będzie faworytem, więc będzie grała atak pozycyjny i wydaje mi się, że to, co im się udało wcześniej zrobić i teraz też jest zadanie na ten mecz, to spowodować, żeby ten atak pozycyjny był wolny, żeby Legia nie mogła przyspieszyć. Jako drużyna, która się nie boi takich trudnych sytuacji, a walczy desperacko o utrzymanie, to myślę, że postawi warunki Legii bardzo trudne – powiedział Bednarz.

W meczu z Puszczą na pewno nie zagra Radovan Pankov. Serbski obrońca jest kontuzjowany i będzie pauzować przez dwa tygodnie. Legia dysponuje obecnie czterema zdrowymi stoperami. Są to Sergio Barcia, Steve Kapuadi, Artur Jędrzejczyk i Jan Ziółkowski.

Spotkanie na żywo na antenie Polskiego Radia RDC skomentują nasz dziennikarz Miłosz Kuter i były zawodnik Legii Tomasz Sokołowski. Pierwszy gwizdek o godz. 20:15.

