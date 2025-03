Dziś mecz Motor Lublin — Legia Warszawa. Transmisja w Polskim Radiu RDC Łukasz Starowieyski 10.03.2025 13:18 Legia Warszawa zagra dziś na wyjeździe z Motorem Lublin. Ekipa z Lublina jest beniaminkiem w Ekstraklasie, ale dobrze sobie radzi i zajmuje 7. miejsce w tabeli. Do Wojskowych brakuje jej 4 punktów. Spotkanie w ramach 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy zrelacjonuję na naszej antenie Przemysław Paczkowski i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski. Zapraszamy o 19:00.

Dziś mecz Motor Lublin — Legia Warszawa. Transmisja w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

Trzy mecze w tydzień. Niezwykle trudne dni przed Legią Warszawa. Już dziś w Lublinie Wojskowi zmierzą się z Motorem w ramach 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W czwartek zagrają w Pucharze Konferencji z Molde, a w niedzielę w Częstochowie z Rakowem.

Zdaniem byłego piłkarza Legii i eksperta piłkarskiego Polskiego Radia RDC, dzisiejsze spotkanie Legii będzie niezwykle emocjonujące. Motor Lublin jest beniaminkiem w Ekstraklasie, ale dobrze sobie radzi i zajmuje 7. miejsce w tabeli, a do Legii brakuje mu 4 punktów. W pierwszym spotkaniu w Warszawie padło aż 7 bramek, ale to Wojskowi wygrali 5:2.

- Na pewno będzie bramkowy, bo jedna i druga drużyna traci bramki w każdym spotkaniu i w każdym spotkaniu strzela. Nie mówię, że będzie 5:2, bo to będzie ciężko powtórzyć, ale może będzie duża liczba bramek. Tu może się dziać i ten mecz może się wymknąć pod kontroli - mówił na naszej antenie Tomasz Sokołowski.



Tomasz Sokołowski uważa, że Legia będzie w Lublinie dyktować warunki gry.

- Na pewno Legioniści będą więcej przy piłce, to bez dwóch zdań. Czy oni będą zrobili z tej piłki jakiś pożytek? No trudno powiedzieć. Jeżeli nie popełnią błędów, to mają wszystko w swoich rękach - tłumaczył ekspert.





Mateusz Stolarski, szkoleniowiec ekipy z Lublina zapowiada, że Motor jest gotowy na rewanż.

- Bardzo mądrze musimy zarządzać meczem, czyli w momencie kiedy Legia będzie miała swój bardzo dobry moment, musimy być odpowiedzialni w defensywie i trzymać kompakt i po prostu działać spójnie jako drużyna, żeby nie zostawiać za wiele miejsca za swoją linią obrony.Natomiast gdy będziemy mieli piłkę, będziemy musieli jakby kontrolować grę poprzez posiadanie - mówił w Magazynie Sportowym RDC.





Początek spotkania o godz. 19:00.

Zapraszamy na transmisję z komentarzem na żywo w Polskim Radiu RDC. Spotkanie zrelacjonują dla Państwa Przemysław Paczkowski i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski.

Czytaj też: Zagłosuj na sportowca lutego w plebiscycie Magazynu Sportowego RDC