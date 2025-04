Jan Urban odchodzi z Górnika Zabrze. Czy zostanie trenerem Legii? RDC 15.04.2025 12:09 Jan Urban nie jest już trener Górnika Zabrze. Były wielokrotny reprezentant Polski pracował z tą drużyną od lipca 2021 roku z kilkumiesięczną przerwą. Przy okazji meczu z Wojskowymi w 27. kolejce ekstraklasy zapytany na antenie Polskiego Radia RDC o możliwość poprowadzenia Legionistów, nie wykluczył takiej możliwości.

Jan Urban (autor: PAP/Przemysław Karolczuk)

Jan Urban przestał pełnić obowiązki trenera piłkarzy Górnika Zabrze – poinformował klub w komunikacie. Były wielokrotny reprezentant Polski pracował z tą ekstraklasową drużyną od lipca 2021 roku, z kilkumiesięczną przerwą.

Wraz z trenerem Urbanem ze sztabem szkoleniowym Górnika Zabrze pożegnali się jego asystenci Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, a także trener przygotowania motorycznego Cesar Sanjuan-Szklarz.

Zabrzanie przegrali trzy ostatnie ligowe mecze z rzędu (z GKS Katowice, Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin po 1:2) i zajmują siódme miejsce w tabeli. MIchał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii Warszawa

Czy Urban przyjdzie do Legii?

Przed meczem z Legią Warszawa Urban był gościem „Magazynu sportowego” RDC. Pytany o grę Wojskowych podkreślił, że Legia to znakomity zespół i bardzo dobrzy piłkarze.

Zapytany wówczas o możliwość powrotu do Warszawy, powiedział, że na ten moment nie otrzymał oficjalnego zapytania, ale nie wykluczył chęci rozmowy w przyszłości.

– Wiecie, jak jest w piłce, dzisiaj nie ma, a jutro Michał (Żewłakow, dyrektor sportowy Legii Warszawa – przyp .red.) zadzwoni i powie: Janek, chodź, wracamy, robimy to, co robiliśmy, jak byliśmy razem – powiedział Urban.

Kontrakt obecnego trenera Legii Gonçalo Feio wygasa z końcem tego sezonu.

Jan Urban w Górniku Zabrze

Jan Urban to były reprezentant Polski. W marcu 2023 został ponownie szkoleniowcem walczącego o utrzymanie Górnika. Zastąpił Bartoscha Gaula, który przejął zespół w czerwcu 2022 po niespodziewanym zwolnieniu… Urbana.

62-letni obecnie szkoleniowiec w swoim pierwszym roku pracy z zespołem zakończył sezon na ósmym miejscu, po czym władze klubu się z nim rozstały. Ówczesny prezes klubu Arkadiusz Szymanek mówił, że szefowie Górnika chcieli czegoś więcej.

Okoliczności rozstania z Urbanem były dość dziwne. Mieszkający w Hiszpanii były piłkarz Górnika poprowadził z drużyną pierwszy powakacyjny trening, a dzień później stracił pracę. Jego umowa miała obowiązywać jeszcze przez kolejny sezon.

Szkoleniowiec został ponownie „wezwany” (w ramach obowiązującej wciąż umowy), kiedy sytuacja w tabeli stała się trudna.

Urban w barwach Górnika wywalczył jako piłkarz trzy mistrzostwa Polski, potem przeszedł do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Do Zabrza wrócił w 1998 roku, by zakończyć tam karierę zawodniczą.

W przeszłości 57-krotny reprezentant kraju był szkoleniowcem m.in. Legii Warszawa, z którą w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Polski, Lecha Poznań i Śląska Wrocław.

„Odmawiając czułbym się źle, kiedy Górnik mówi, że trzeba mu pomóc” – mówił, tłumacząc swój powrót na fotel trenera zabrzan.

26 maja 2023 podpisał dwuletni kontrakt, podobnie jak doświadczony napastnik Lukas Podolski, mistrz świata w barwach Niemiec w 2014 roku.

Sezon 2023/24 Górnik zakończył na szóstej pozycji.

Ostatnio Urban unikał odpowiedzi na pytanie, jak przebiegają rozmowy z zarządem klubu na temat kolejnej umowy.

W najbliższym meczu ligowym zabrzanie 22 kwietnia spotkają się na wyjeździe ze Stalą Mielec.

Czytaj też: Trener Mariusz Pawlak z nowym kontraktem w Polonii Warszawa