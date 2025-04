Trener Mariusz Pawlak z nowym kontraktem w Polonii Warszawa RDC 11.04.2025 16:34 Mariusz Pawlak zostaje w Polonii Warszawa. Klub przedłużył kontrakt z trenerem aż o trzy lata, a Czarne Koszule walczą o awans do piłkarskiej ekstraklasy. – Wiele rzeczy zaczęliśmy budować, ale koniec tego procesu jeszcze nie nastąpił – powiedział szkoleniowiec.

Trener Pawlak z przedłużonym kontraktem (autor: Polonia Warszawa)

Trener Mariusz Pawlak przedłużył umowę z pierwszoligową Polonią Warszawa – poinformował w piątek warszawski klub, który walczy o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Dotychczasowy kontrakt wygasał z końcem tego sezonu, a nowy ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

Czarne Koszule zaczęły sezon 2024/25 od zaledwie jednego punktu w sześciu meczach, ale pod koniec sierpnia władze klubu zatrudniły na stanowisku szkoleniowca Pawlaka i drużyna zaczęła imponujący marsz w górę tabeli. W ostatnich dziewięciu meczach ligowych zanotowała siedem zwycięstw i dwa remisy. Obecnie zajmuje piąte miejsce, gwarantujące udział w barażach o ekstraklasę.

Drużyna ambitnie walczyła też o Puchar Polski, odpadając dopiero w ćwierćfinale po dogrywce z ekstraklasową Puszczą Niepołomice (1:2). Nic więc dziwnego, że władze Polonii postanowiły przedłużyć wygasającą w czerwcu umowę – aż o trzy lata.

„Chciałbym podziękować prezesowi Gregoire'owi Nitot, dyrektorowi sportowemu Piotrowi Kosiorowskiemu za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. (...) Wiele rzeczy zaczęliśmy budować, ale koniec tego procesu jeszcze nie nastąpił. Sukces dla mnie jako trenera jest zawsze wtedy, gdy mogę w znaczącym stopniu rozwijać klub oraz drużynę. Taki rozwój możliwy jest tylko przy długofalowej współpracy. Z tego powodu zdecydowałem się na przedłużenie umowy z Polonią. Jesteśmy na dobrej drodze i musimy ją kontynuować, przed nami wiele wyzwań, ale wierzę, że wspólnie je zrealizujemy” – powiedział trener Pawlak, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Właściciel i prezes Polonii też nie ukrywa zadowolenia z tego kroku.

„(...) Przez ostatnie kilka miesięcy zbudowaliśmy pozytywną współpracę i silne więzi, co doprowadziło nas do wspólnej decyzji o kontynuowaniu tej ekscytującej podróży. Mariusz udowodnił swoje umiejętności i kompetencje poprzez dobre wyniki, które zespół osiągnął ostatnio, jest głęboko zaangażowany w swoją pracę. Naszym celem jest szybki awans do Ekstraklasy!” – podkreślił Gregoire Nitot.

53-letni Pawlak, wychowanek Lechii Gdańsk, w przeszłości był piłkarzem klubu z Konwiktorskiej. W 2000 roku zdobył z Polonią mistrzostwo kraju, wywalczył z nią też Puchar i Superpuchar Polski. W ekipie Czarnych Koszul występował w latach 1996–2002 oraz 2007–08. Zaliczył jeden mecz w reprezentacji Polski.

Po zakończeniu kariery zawodniczej prowadził m.in. Chojniczankę Chojnice, GKS Bełchatów, Wisłę Puławy i Olimpię Grudziądz.

