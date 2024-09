Szkolenia z chirurgii plastycznej – od podstaw do zaawansowanych technik operacyjnych 24.09.2024 13:25 Szkolenia z chirurgii plastycznej nie są przeznaczone wyłącznie dla chirurgów, ale dla lekarzy różnorodnych specjalizacji. By móc z nich skorzystać, konieczna jest jednak aktywna działalność w zawodzie lekarza. Procedury medyczne wchodzące w zakres zabiegów chirurgii plastycznej charakteryzują się większym stopniem inwazyjności w porównaniu z procedurami medycyny estetycznej. Co za tym idzie, efekty zabiegów są trwalsze, często nie wymagają również powtarzalności. Dzięki swobodnemu dostępowi do wykształconych i doświadczonych specjalistów coraz mniejsza liczba pacjentów obawia się chirurgicznej ingerencji w tkanki organizmu. By sprostać wymaganiom rynkowym, w branży powstają nowoczesne oferty licznych szkoleń.

Wszystkie szkolenia z chirurgii plastycznej mają określony plan ramowy. Powstają w odpowiedzi na aktualne potrzeby oraz oczekiwania nie tylko specjalistów, ale przede wszystkim pacjentów. To preferencje osób zgłaszających się do lekarzy określają trendy, za jakimi podążają nowocześni specjaliści. Poszukują oni bowiem nowych rozwiązań, innowacyjnych metod i technik, doboru odpowiednich narzędzi i skuteczności terapii. Chcą jak najlepiej odpowiadać na potrzeby nawet najbardziej wymagających pacjentów. Wykładowcy opracowują zatem indywidualny tok szkoleń i precyzyjnie dopasowują ich przebieg zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Szkolenia z chirurgii plastycznej – zakres tematyczny i podział treści

Szkolenia z chirurgii plastycznej dedykowane są lekarzom aktywnym zawodowo. Posiadają oni zatem bogatą wiedzę na temat anatomii człowieka i znają nomenklaturę medyczną. Praktyczną część kursu z medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej poprzedza się zatem krótkim wstępem teoretycznym. Jego celem jest przypomnienie wiadomości niezbędnych w pracy specjalisty z zakresu chirurgii plastycznej. W Medycznym Ośrodku Szkoleniowym METODOS spotykają się bowiem lekarze różnorodnych specjalizacji. Posiadają oni wiedzę ogólną i kierunkową, która niejednokrotnie wymaga systematyzacji i uporządkowania. Zwłaszcza przed momentem poszerzenia zakresu działalności lekarza o nową dziedzinę, a szczególnie tak popularną jak medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna.

Podczas kursów organizowanych przez METODOS uczestnicy przypominają sobie podstawowe informacje z zakresu ludzkiej anatomii. Poznają podstawowe instrumentarium oraz zasady przygotowania gabinetu do rozpoczęcia planowanej procedury medycznej. Zapoznają się z zasadami bezpiecznej i skrupulatnej kwalifikacji pacjentów do zabiegu chirurgicznego. Dzięki temu mogą samodzielnie weryfikować wskazania i eliminować przeciwwskazania. Dbają tym samym o wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkich osób zgłaszających się do ich gabinetu. Uczestnicy szkolenia poznają również ryzyko i ewentualne powikłania wynikające z wykonywania zabiegów chirurgicznych w okolicy ust i twarzy.

Terapia po zabiegach medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej – leczenie powikłań a szkolenia z chirurgii plastycznej

Chirurgia plastyczna wykorzystywana może być po zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, które zostały niepoprawnie wykonane. Niektórzy pacjenci nie zauważają u siebie zadowalających efektów po takich zabiegach jak np. powiększanie i modelowanie ust, lifting twarzy, a nawet lipotransfer. Chirurgicznie można wykonywać różnorodne procedury medyczne. To głównie korekcja powiek, czyli blefaroplastyka, usunięcie nadmiaru skóry z najbardziej newralgicznych obszarów ciała (zwłaszcza kobiecego), niwelowanie doliny łez czy lipotransfer. Wykładowcy i szkoleniowcy METODOS dokładają wszelkich starań, by szkolenia z chirurgii plastycznej swoją tematyką obejmowały szeroki zakres – od leczenia powikłań po innych procedurach medycznych, aż po samodzielne wykonywanie potrzebnych zabiegów estetycznych.

Praktyczny kurs zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej – ćwiczenia pod okiem instruktora

Szkolenia z chirurgii plastycznej opierają się na rozbudowanej części praktycznej (warsztatowej). Zwykle zajmuje ona 2/3 czasu przeznaczonego na cały kurs. To zatem kilka godzin samodzielnego, praktycznego działania uczestników szkolenia pod okiem i ze wsparciem instruktora. Każdy zabieg można przeprowadzić własnoręcznie. Biorą w nim udział modele oraz modelki.

Najpopularniejsze szkolenia z chirurgii plastycznej obejmują głównie chirurgiczne powiększenie ust (liplift), korektę odstających uszu, blefaroplastykę oraz przeszczep włosów metodą FUE. To procedury medyczne, które cieszą się rosnącą powszechnością wśród pacjentów przede wszystkim ze względu na swoją skuteczność i stosunkowo niewielki stopień inwazyjności. Mimo że są to zabiegi chirurgiczne, a lekarze wykonują je z użyciem skalpela, uważa się je za całkowicie bezpieczne. Co więcej, dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego, pacjent nie odczuwa bólu. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej po odpowiednim przygotowaniu lekarza do ich przeprowadzenia są zatem bezbolesne i komfortowe.

Certyfikowana wiedza i umiejętności uczestników a bezpieczeństwo pacjentów

Szkolenia z chirurgii plastycznej oferowane w Medycznym Ośrodku Szkoleniowym METODOS przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy szkolenia powinni bowiem posiadać podstawową wiedzę w zakresie planowania terapii i przeprowadzania terapii po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej. Z oferty placówki szkoleniowej nie korzystają zatem studenci kierunków medycznych i kosmetologii lub już wykształceni kosmetolodzy czy specjaliści odnowy biologicznej i SPA. Wykładowcy i instruktorzy weryfikują możliwość uczestnictwa lekarza w kursie dzięki możliwościom, jakie daje Centralny Rejestr Lekarzy.

Szkolenia z chirurgii plastycznej stają się dla lekarzy szansą na szybkie poszerzenie zakresu własnej działalności i świadczonych na co dzień usług. Podczas kilku godzin profesjonalnego szkolenia lekarze zapoznają się z różnorodnymi przypadkami naukowymi. Poznają wyłącznie najskuteczniejsze sposoby zapewniania pacjentom najwyższego poziomu komfortu i bezpieczeństwa. Każde szkolenie kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu, który staje się potwierdzeniem uzyskanych uprawnień i umiejętności praktycznych.