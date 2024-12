Materac piankowy czy lateksowy? Plusy i minusy obu rozwiązań 13.12.2024 11:40 Materace piankowe to szeroka grupa produktów, w której znaleźć można modele o zróżnicowanych cechach i właściwościach. Osoby poszukujące nowego materaca do swojej sypialni chcą wybrać jak najlepszy model - czasami jednak nie jest tak łatwo podjąć właściwą decyzję. Klienci sklepów z materacami często pytają o materace lateksowe. Czym się one charakteryzują i co odróżnia je od materacy piankowych?

Dlaczego dobrze dobrany materac jest ważny?

Zdrowy i komfortowy sen jest konieczny dla naszego dobrego samopoczucia. Organizm ludzki, pozbawiony odpowiedniej jakości snu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Bóle pleców, ramion, głowy, drętwienie kończyn, rozdrażnienie i pogorszenie koncentracji to tylko wstęp do przykrych konsekwencji spania na złym materacu. Aby ich uniknąć i zatroszczyć się o swój dobrostan, należy znaleźć materac dobrze dopasowany do twoich indywidualnych potrzeb.

Jak znaleźć odpowiedni materac dla siebie? Warto przede wszystkim poznać charakterystykę najpopularniejszych modeli. Dziś pod lupę weźmiemy materace piankowe - a wraz z nimi modele lateksowe.

Materac piankowy czy lateksowy?

Materac lateksowy czy piankowy? To pytanie często zadają sobie osoby poszukujące nowego materaca. I tu słowem wstępu należy wyjaśnić, że dokonują oni pewnego dużego skrótu myślowego. Materace lateksowe są bowiem również materacami piankowymi. Jednakże część osób wyróżnia materace lateksowe spośród innych kategorii piankowych ze względu na ich szczególne właściwości.

Nie zawsze jednak to, co ogólnie uznane za „dobre” i „wyjątkowe” będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Wybierając materac, należy kierować się czynnikami wysoce subiektywnymi. Aby zatem wiedzieć, jaki materac wybrać do swojej sypialni należy naprawdę dokładnie poznać cechy każdego z komponentów.

Materace lateksowe - zalety oraz wady

Czym zatem charakteryzują się modele z pianką lateksową i czym różnią się od innych modeli piankowych? Przede wszystkim materace lateksowe znane są ze względu na swoje właściwości antyalergiczne. Ich hipoalergiczna konstrukcja zapobiega gromadzeniu się kurzu, roztoczy, bakterii i pleśni wewnątrz materaca. Sen na materacu z pianki lateksowej może być zatem prawdziwym wybawieniem dla użytkowników mających problemy z alergiami.

Materace lateksowe cechują się także doskonałą oddychalnością (sprawnie odprowadzają wilgoć i chronią przed przegrzewaniem, zapewniając stałe uczucie świeżości) i oferowaną wygodą wypoczynku. Materace lateksowe posiadają wysoką elastyczność punktową - odkształcają się wyłącznie w miejscu nacisku, dzięki czemu perfekcyjnie dopasowują się do kształtu ciała użytkownika. A to przekłada się na zdrowy sen i pozwala zredukować nieprzyjemne dolegliwości (np. bóle kręgosłupa). Materac lateksowy jest także wyjątkowo odporny na uszkodzenia i odkształcenia.

A zatem, podsumowując, do zalet materacy wykonanych z pianki lateksowej zaliczyć można:

właściwości antyalergiczne

wysoki komforty snu

wysoką elastyczność punktową

doskonałą przewiewność

wysoką odporność i trwałość materaca.

A czy są jakieś minusy? Tak - jest nią wysoka cena materaca (nawet tego wykonanego z lateksu syntetycznego). Wysoka przewiewność materaca może też nie spodobać się “zmarzluchom”, którzy lubią spać w cieple.

Pozostałe materace piankowe - charakterystyka i właściwości

Materace lateksowe to bez wątpienia doskonały wybór dla wielu osób. Jednakże niektórym bardziej odpowiadać mogą inne rodzaje pianek. Co warto o nich wiedzieć?

Materace poliuretanowe

Materace z pianki poliuretanowej raczej nie wyróżniają się niczym szczególnym. Są sprężyste, dość wygodne i zazwyczaj… tanie. Niestety, nie należą do najtrwalszych komponentów. Polecane osobom szukających tymczasowych i budżetowych rozwiązań.

Materace wysokoelastyczne

Pianka wysokoelastyczna HR jest bardzo sprężysta i przewiewna: zapewnia odpowiednie podparcie i doskonałą cyrkulację powietrza. Będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, dla których ważna jest wysoka higieniczność, ale dla których lateks okazuje się zbyt kosztowny.

Materace z pianki termoelastycznej

Modele z pianki termoelastycznej visco mają inne właściwości niż reszta materacy. Odkształcają się nie tylko pod wpływem nacisku ciała użytkownika, ale także pod wpływem jego temperatury. Świetnie dopasowują się do naturalnych krzywizn kręgosłupa w trakcie snu i sprawdzą się w przypadku osób cierpiących na dolegliwości ze strony układu ruchu oraz układu krążenia. Modele termoelastyczne będą także lepszym wyborem dla „zmarzluchów”: są mniej przewiewne i dają przyjemne wrażenie „otulania” przez materac.

Jak dobrać twardość materaca?

W wyborze materaca ważny jest nie tylko materiał jego wykonania, ale także odpowiednio dobrana twardość. Podłoże snu nie powinno być ani zbyt miękkie, ani zbyt twarde - inaczej nie zapewni właściwej stabilizacji kręgosłupa.

Jak zatem dobrać twardość materaca, aby zapewnić sobie oczekiwany komfort? Twardość zawsze dobiera się do masy ciała użytkownika. Producenci dzielą swoje materace według następującej skali twardości:

H1 - materace miękkie (do 60 kg);

H2 - materace średnio-twarde (60-80 kg);

H3 - materace twarde (80-110 kg);

H4 - materace bardzo twarde (110-130 kg);

H5 - materace ultra twarde (pow. 130 kg).

Gdzie kupić materac?

