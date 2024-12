Jakie zabawki i gry dla dzieci wybrać? 19.12.2024 12:02 Zabawki i gry planszowe to nie tylko doskonałe narzędzia do rozrywki. Te przedmioty pełnią także funkcję edukacyjną i mogą wspomagać rozwój intelektualnych oraz społecznych zdolności u dziecka. Dlatego, zanim zdecydujesz się na zamówienie konkretnego produktu, zastanów się, który będzie najkorzystniejszy dla Twojego malucha. Dowiedz się, jakie zabawki i gry planszowe wybrać dla dzieci.

Zabawki edukacyjne dla dzieci — dlaczego warto?

Wciąż nie brak osób, które kupując zabawki dla dzieci, kieruje się głównie aspektem rozrywkowym czy wizualnym. Natomiast warto wiedzieć, ze te produkty są niezbędne także dla rozwoju intelektualnego i ruchowego u malucha. W końcu poprzez zabawki dzieci uczą się otaczającego świata. W zależności od konkretnego modelu produkty te rozwijają kreatywność, zdolność logicznego myślenia, czy motorykę Twojej pociechy. Dlatego coraz więcej rodziców decyduje się na zakup zabawek o charakterze edukacyjnym. W ten sposób poprzez rozrywkę dbają o możliwość poznawania świata w bezpieczny sposób, wsparcie zdolności manualnych i intelektualnych.

Gdy planszowe dla starszych dzieci — idealna zabawa dla znajomych i rodziny

Co wybrać dla starszego dziecka, które zamiast bawić się zabawkami, jest zainteresowane inną formą rozrywki? Doskonale w tym celu sprawdzą się gry planszowe. Wśród ich zalet można wymienić:

rozwój umiejętności społecznych

Socjalizowanie dziecka w świecie pełnym elektroniki i wirtualnych interakcji bywa wyzwaniem. Dlatego warto zadbać o integrowanie pociechy zarówno z maluchami, jak i członkami rodziny. Poprzez grę planszową dziecko czy nastolatek potrafi zrozumieć zależności społeczne, a także nauczy się, jak to jest wygrywać i przegrywać.

rozrywka bez elektroniki

W świecie elektronicznych ekranów należy dbać o to, aby jak najwięcej czasu dziecko spędzało w realnym świecie. Wspólna gra w planszówkę to doskonały sposób na zabawę w tradycyjnym stylu. To również okazja do rozmowy twarzą w twarz z drugim człowiekiem.

produkt, który przez wiele lat będzie dawał zabawę

Ogromnym atutem gier planszowych jest ich ponadczasowych. Zwłaszcza modele dla starszych dzieci czy nastolatków nie przedawniają się i dają wiele radości przez kolejne lata. Wybierając modele takie jak Monopoly czy Scrabble, inwestujesz w wiele rodzinnych wieczorów.

To tylko kilka atutów podarowania dziecku gry planszowej. Jeśli chcesz zadbać, o wsparcie logicznego myślenia i zdolności do nawiązywania relacji społecznych, to warto zachęcać pociechę do spędzania wolnego czasu w ten sposób.

Zabawki i gry dla dzieci w Media Expert — co jest najchętniej wybierane?

W ofercie Media Expert znajdziesz wiele zabawek i gier planszowych, zarówno dla dzieci, jak i nastolatków oraz dorosłych. Wśród najchętniej zamawianych produktów znajdują się następujące modele:

klocki LEGO — dzięki dostępnym wielu wersjach dopasowanych do różnych grup wiekowych i upodobań, z łatwością każdy znajdzie idealny produkt dla siebie. Zapewniają nie tylko zabawę, ale również wspierają koncentrację i rozwijają motorykę;

Twister i inne gry zręcznościowe — wieczór spędzony przy planszówce wcale nie musi być nudny, zadbaj o aktywne spędzanie wspólnego czasu i mnóstwo zabawy decydując się na taki produkt;

Scrabble — to rozwój słownictwa i wiele godzin rozrywki dla całej rodziny.

