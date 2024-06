Jakie ubezpieczenie na życie wybrać? 17.06.2024 10:44 Chcesz kupić ubezpieczenie na życie, jednak zastanawiasz się, jakie rozwiązanie wybrać? Najbardziej popularne polisy to takie zawierane w pracy (tzw. grupowe ubezpieczenie na życie) lub wykupowane indywidualnie. Które z nich wybrać? W tym tekście odpowiadamy na to pytanie i podpowiadamy, na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie tzw. życiówki.

Grupowe ubezpieczenie na życie czy indywidualne – które wybrać?

Masz już grupowe ubezpieczenie i zastanawiasz się, czy indywidualne ubezpieczenie na życie się opłaca? Wszystko zależy od tego, na jakiej formie ochrony Ci zależy.

Wąska ochrona vs spersonalizowany produkt

Które z ubezpieczeń na życie jest korzystniejsze pod względem zakresu ochrony?

Grupowe ubezpieczenie

Grupowe ubezpieczenie na życie to polisa, do której przystąpić można w zakładzie pracy, banku czy sieci komórkowej. To gotowy produkt, który przygotowany został np. dla danej firmy przez konkretne towarzystwo. Przystępując do niej, raczej nie można liczyć na możliwość modyfikacji oferty. Uwzględnia potrzeby szerokiej grupy osób, w różnym wieku, a więc nie jest spersonalizowane.

Indywidualne ubezpieczenie

Inaczej jest w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie. W tym przypadku możesz wybrać towarzystwo, ofertę, rodzaj (np. polisa ochronna, oszczędnościowa, inwestycyjna) czy też wariant, który jest jak najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb. Oprócz tego towarzystwo, z którym zdecydujesz się podpisać umowę, może zaproponować Ci szereg dodatków, które zapewnią bezpieczeństwo finansowe. Jesteś jedynym żywicielem rodziny i boisz się, co stanie się, gdy stracisz pracę? Możesz zdecydować się na ubezpieczenie podtrzymania przychodu. A może czujesz się mocno obciążony ze względu na kredyt? Na rynku dostępne są dodatki w postaci zabezpieczenia bliskich i kredytu.

Niska składka vs dobre ubezpieczenie w wyższej cenie

Na pierwszy rzut oka bardziej opłacalnym ubezpieczeniem na życie jest grupowe. Dlaczego? Zazwyczaj ubezpieczenie zawierane w pracy ma niewysoką składkę. Jednak czy takie rozwiązanie bardziej się opłaca?

Grupowe ubezpieczenie

Niska składka grupowego ubezpieczenia na życie wiąże się z wąskim zakresem, a także niewielkimi sumami ubezpieczenia. Musisz wiedzieć, że niskie SU oznacza niskie świadczenie w razie wystąpienia zdarzenia, objętego polisą. Może się więc okazać, że chociaż teraz zapłacisz małą kwotę, świadczenie nie zapewni bezpieczeństwa finansowego Tobie lub Twoim bliskim, gdy Cię zabraknie.

Indywidualne ubezpieczenie

Jeśli chcesz mieć dobrą polisę, lepiej zdecyduj się na Indywidualne ubezpieczenie na życie. Będziesz mógł zdecydować się na zakres oraz sumy ubezpieczenia, które rzeczywiście odpowiada potrzebom Twoich bliskich. Ponieważ kwota składki zależna jest m.in. od wysokości SU, ubezpieczenie, którego suma wynosi 300 000 zł, będzie droższe od takiego, które wynosi 50 000 zł czy 100 000 zł. Jednak w ostatecznym rozrachunku polisa z dopasowaną do potrzeb finansowych sumą będzie się bardziej opłacać, gdy dojdzie do zdarzenia, które objęte jest ochroną.

Czy podwójne ubezpieczenie na życie się opłaca?

Warto wiedzieć, że jeśli zawarłeś już grupowe ubezpieczenie na życie w pracy, możesz przystąpić także do indywidualnego. W tym przypadku podwójne ubezpieczenie nie jest niekorzystne. Wręcz przeciwnie. Jeśli masz zarówno „grupówkę”, jak i indywidualne ubezpieczenie na życie, możesz liczyć na świadczenie z każdego z nich. Warunek jest jeden. Obydwa ubezpieczenia muszą obejmować dane zdarzenie. Wysokość świadczenia jest zależna od wysokości sumy ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Stoisz przed wyborem polisy i zastanawiasz się, co obejmuje? Podstawowa polisa na życie zapewnia wypłatę świadczenia bliskim ubezpieczonego w razie jego śmierci. W przypadku grupowego ubezpieczenia masz do czynienia z gotowym produktem, więc zazwyczaj nie ma możliwości rozszerzenia oferty. Jednak w przypadku indywidualnej polisy możesz zdecydować się na dodatkowe opcje. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku możesz spotkać się z takim rozszerzeniem polisy:

pobyt w szpitalu (także w związku z operacją),

poważne zachorowanie (także na nowotwór),

specjalistyczne leczenie,

niezdolność do pracy,

powiększenie się rodziny,

uszkodzenie ciała,

śmierć (zarówno ubezpieczonego, jak i bliskich osób),

uszczerbek na zdrowiu,

nieszczęśliwy wypadek,

itd.

Ubezpieczenie na życie a produkty łączone

Czy wiesz, jakie rozróżniamy jeszcze ubezpieczenia na życie? Ubezpieczenie grupowe i indywidualne to tylko jeden z podziałów. W przypadku tzw. życiówek mamy do czynienia jeszcze z takimi opcjami:

ubezpieczenie na dożycie (to polisa długoterminowa; świadczenie wypłacane jest pod koniec trwania umowy ubezpieczonemu lub jego bliskim, jeśli on umrze),

ubezpieczenie posagowe (to forma gromadzenia kapitału dla dzieci),

ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym (część składki przeznaczana jest na fundusz inwestycyjny),

ubezpieczenie mieszane (łączące funkcję ochronną i inwestycyjną).

Ubezpieczenia na życie – ranking

Chcesz porównać kilka ofert, by wybrać najlepszą? Warto w tym celu warto skorzystać z gotowych narzędzi, dzięki którym szybko poznasz kilka ofert jednocześnie.

Wysokość składki możesz dostosować do swoich potrzeb. Kupując ubezpieczenie na życie za pośrednictwem internetowego kalkulatora CUK Ubezpieczenia, który dostępny jest tu: https://cuk.pl/kalkulator-ubezpieczen-na-zycie#krok=s, możesz wybrać preferowaną wysokość miesięcznej składki. Sprawdź już dziś!