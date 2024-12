Jak wygląda wizyta u urologa? 12.12.2024 14:09 Wizyta u urologa powinna znajdować się na podstawowej liście konsultacji w ramach profilaktyki zdrowia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, zwłaszcza u pań i panów po 40-45. roku życia. Ponieważ już samo spotkanie z tym specjalistą może budzić w Tobie niepokój lub skrępowanie, podpowiadamy, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z urologiem, by oszczędzić sobie stresu. Podczas wizyty możesz otrzymać L4 online, a w razie konieczności zostanie także wypisana recepta online. Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!

Przygotowanie do wizyty u urologa

Czym zajmuje się urolog? Urolog to lekarz - specjalista, który świadczy usługi związane z diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób oraz dysfunkcji damskiego i męskiego układu moczowego. W przypadku panów urolog czuwa także nad ich zdrowiem intymnym. Stąd też pierwszym krokiem podczas rozmowy z urologiem będzie dokładna analiza i opisanie objawów, które Ci dokuczają. Najlepiej zadać sobie kilka pytań i spisać odpowiedzi na kartce, którą weźmiesz na konsultację. Dzięki temu nawet w dużym stresie, o niczym nie zapomnisz. Zastanów się:

Od jakiego czasu trwają objawy?

Czy pojawiają się w konkretnych porach dnia lub okolicznościach?

Jak intensywnie odczuwasz dyskomfort?

Co go nasila lub łagodzi?

Takie podstawowe informacje ułatwią lekarzowi postawienie wstępnej diagnozy. Zanotuj też wszystkie przebyte choroby, zabiegi oraz problemy zdrowotne związane z układem moczowym lub rozrodczym, które miały miejsce w przeszłości. Nie zapomnij o liście przyjmowanych leków i suplementów, również ziołowych.

Może się zdarzyć, że w czasie konsultacji u urologa, zostaniesz poproszony o wykonanie kilku badań, które przybliżą lekarzowi Twój aktualny stan zdrowia. Najczęściej zaleca się badanie ogólne moczu, które pozwala ocenić pracę nerek, wykryć ewentualne infekcje, krew lub białko w moczu oraz oznaczenie poziomu kreatyniny lub PSA z krwi. Koniecznie udostępnij lekarzowi wyniki badań w czasie następnej wizyty.

Zadbaj też o swoje nastawienie psychiczne. Z racji tego, czym zajmuje się urolog, może zadać Ci jakieś niewygodne lub wstydliwe pytania. Pamiętaj, że szczera odpowiedź jest istotna dla postawienia trafnej diagnozy i podjęcia celowanego leczenia.

Jakie pytania może zadać urolog?

Dokładny wywiad z pacjentem jest niezbędnym narzędziem, które umożliwia urologowi, a także lekarzowi każdej innej specjalizacji, zrozumienie Twojego problemu, ustalenie potencjalnych jego przyczyn i zlecenie dalszych działań. Urolog online w czasie konsultacji może Cię zapytać o:

częstotliwość oddawania moczu i ewentualne zmiany w jego wyglądzie,

ból, pieczenie lub trudności związane z oddawaniem moczu,

obecność krwi w moczu,

problemy z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji – w przypadku mężczyzn,

zmiany w wyglądzie narządów układu moczowego, wysypki, podrażnienia, obrzęki,

pozostałe dolegliwości związane z układem moczowym m.in. uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, nagłego parcia czy nietrzymanie moczu,

Twoją dietę i styl życia.

Jakie badania diagnostyczne może zlecić urolog?

Po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu, przejrzeniu wyników badań oraz, jeśli to konieczne - (w gabinecie stacjonarnym - badaniu fizykalnym, lekarz może postawić wstępną diagnozę i skierować na dalsze badania. Poza podstawową analizą moczu oraz parametrów krwi urolog może zlecić przeprowadzenie bardziej specjalistycznego obrazowania, w tym:

USG nerek i pęcherza moczowego, prostaty, jąder,

uroflowmetrię,

cystoskopię,

biopsję prostaty,

badania hormonalne.

Jakie objawy warto zgłaszać urologowi?

Do wizyty u urologa powinny skłonić Cię już pierwsze, nawet niewielkie problemy związane z układem moczowym lub rozrodczym mężczyzn. Wczesne zgłoszenie objawów jest niezwykle pomocne w szybkiej diagnozie i wdrożeniu skutecznego leczenia. Jeśli nie chcesz czekać w kolejkach lub Twoje objawy są bardzo nasilone, najlepszym wyjściem jest zapisanie się do urologa online, na przykład poprzez nowoczesną platformę telemedyczną - Med24. Jakie symptomy powinny skłonić Cię do zarezerwowania e-wizyty?

Infekcja układu moczowego,

zaburzenia erekcji,

łagodny przerost prostaty.

Z urologiem online można również skonsultować wszelkie zmiany w oddawaniu moczu — częstsze niż zwykle wizyty w toalecie, nagłe, niekontrolowane parcie, problem z rozpoczęciem oddawania moczu, słaby lub przerywany strumień, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza czy niekontrolowane wycieki.

Każde pieczenie lub ból w trakcie oddawania moczu, może wskazywać na infekcję dróg moczowych, zapalenie cewki moczowej lub inne problemy wymagające leczenia farmakologicznego. Koniecznie poinformuj urologa o nawet niewielkiej ilości krwi w moczu, jakimkolwiek bólu w okolicy nerek, dolnej części pleców lub podbrzusza.

Panowie powinni zgłosić specjaliście wszelkie trudności z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji, ból, obrzęk, guzki lub zmiany w wyglądzie jąder oraz trwające dłużej niż rok nieskuteczne próby poczęcia dziecka. Niepokojąca jest pojawiająca się wydzielina z cewki moczowej, niezwiązana z oddawaniem moczu, zmiany skórne, guzy, zaczerwienienia czy owrzodzenia na penisie, a także ból podczas stosunku.

Z konsultacji urologicznej online możesz skorzystać także po to, by omówić z lekarzem wyniki badań lub zasięgnąć porady np. w zakresie możliwości leczenia nietrzymania moczu.

Co dzieje się po wizycie u urologa?

Kolejne kroki po konsultacji z urologiem zależą od zdiagnozowanego problemu. Lekarz może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, wdrożyć leczenie farmakologiczne, a w przypadku bardziej zaawansowanych problemów, zlecić dodatkową konsultację z lekarzem innej specjalizacji lub zdecydować o konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. W każdym przypadku urolog dobiera terapię indywidualnie, zgodnie z potrzebami pacjenta i postawioną diagnozą.