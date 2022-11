Jak nadawać tanie przesyłki kurierskie? 29.11.2022 09:44 Tanie przesyłki kurierskie można nadać, korzystając z usług wielu firm kurierskich. Najwygodniej zrobić to online i zamówić kuriera po odbiór paczki do domu lub samodzielnie zanieść ją do punktu nadania wybranego przewoźnika. Kurierzy - obok automatów paczkowych - to najpopularniejsze sposoby nadawania przesyłek dla każdego. Zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi znajdą w portfolio usług kurierów coś dla siebie.

Tanie sposoby nadawania paczek

Wiele osób decyduje się na wysyłanie paczek krajowych i zagranicznych. Często jest to spowodowane tym, że chcą wysłać coś specjalnego dla kogoś, kto mieszka poza naszym krajem lub sprowadzają towary z zagranicy przed różnych przedsiębiorców. W takich przypadkach warto zastanowić się nad tym, jakie są najtańsze sposoby nadawania oraz importu przesyłek.

Najlepszym sposobem wydaje się oczywiście zamówienie odpowiedniego kuriera. Niestety na niektórych, odległych odcinkach to bardzo drogie i nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego też warto poszukać innych alternatyw.

Kolejnym atrakcyjnym ze sposobów jest wysyłanie paczek pocztą tradycyjną. Jest to bardziej ekonomiczne i można to zrobić samemu udając się do odpowiedniego punktu obsługi. Nie jest to jednak tak szybkie jak kurier, a także niekiedy może być bardziej ryzykowne.

Trzecią opcją, która łączy zalety dwóch wcześniejszych, jest skorzystanie z brokerów kurierskich, np. AlleKurier. To oni w znacznym stopniu minimalizują koszty transportu, a także zredukują do minimum czas dostarczenia przesyłki do klienta.

Kim jest broker kurierski i na czym polega jego praca?

Broker kurierski to pośrednik pomiędzy kurierami a klientami nadającymi paczki. Broker zapewnia nie tylko tanie przesyłki kurierskie, a także bezpieczną i szybką dostawę z wykorzystaniem różnych metod transportu, np. lotniczego, lądowego oraz morskiego. Ponadto broker, współpracując z wieloma kurierami, ma możliwość negocjacji ceny, a co za tym idzie ostatecznie daje atrakcyjną wycenę dla każdego klienta indywidualnego oraz biznesowego.

Oferty najpopularniejszych firm kurierskich

Z racji, że liczba firm kurierskich raczej się nie zmienia, to od lat liderami na rynku są w zasadzie ci sami przewoźnicy, jak UPS, FedEx, DHL. Ostatnie lata nasiliły trend zamawiania paczek przez Internet. Dlatego też zaczęły pojawiać się firmy brokerskie, które współpracują z tymi firmami. Pozwala to na szybsze, tańsze i bezpieczniejsze dostawy towarów do nabywców.

Dodatkowo firmy kurierskie, z racji swoich dużych zasięgów, nie są w stanie zapewnić 100% uwagi każdemu kupującemu, dlatego zmuszeni są proponować uniwersalne oferty dla każdego klienta. Korzystając z usług brokera kurierskiego, pozbywamy się tego problemu, co w wielu przypadkach może okazać się korzystniejszą i bardziej spersonalizowaną ofertą.

Broker a tanie przesyłki kurierskie

Jak zostało wspomniane wyżej, brokerzy mają bardziej indywidualne podejście do każdego konsumenta. Wiele takich firm na swoich stronach internetowych dostarcza narzędzia, które umożliwiają integrację bezpośrednio z posiadanymi przez klientów systemami.

Tanie przesyłki kurierskie? To banalnie proste: wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie brokera. Wypełniając taki kwestionariusz, należy podać podstawowe informacje dotyczące paczki. Są to dane, takie jak:

rzeczywiste wymiary paczki,

waga,

rozróżnienie ze względu na sposób zapakowania przesyłki. Wyróżnia się dwie możliwości: sposób standardowy lub niestandardowy.

Po wprowadzeniu tych danych, wyświetlą się najkorzystniejsze oferty. Wybór należy do nas, z której skorzystamy.

Współpraca brokerów z dostawcami

Długofalowa i owocna współpraca z dostawcami usług kurierskich jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w tej branży. Każdy broker kurierski ma swój zestaw kontaktów z kurierami, którzy świadczą usługi dla ich klientów. Chcąc zapewnić kupującym tanie przesyłki kurierskie oraz szeroki wybór usług, brokerzy współpracują z wieloma czołowymi dostawcami. Dzięki wynegocjowaniu korzystnych warunków dla klientów, brokerzy oferują przesyłki krajowe i zagraniczne tańsze nawet do 70% niż na stronach konkretnych przewoźników.