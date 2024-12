Bezpłatna komunikacja miejska dla osób z niepełnosprawnością z okolic Siedlec Beata Głozak 08.12.2024 18:07 Mieszkańcy podsiedleckich gmin, którzy mają jakikolwiek stopień niepełnosprawności, będą od stycznia jeździć za darmo autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. – Każdy, kto jest osobą niepełnosprawną, kto ma stosowny dokument, może skorzystać z tego przywileju – zapewnia

Bezpłatna komunikacja w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych (autor: MPK Siedlce)

Od 1 stycznia osoby niepełnosprawne zamieszkujące podsiedleckie gminy będą mogły bezpłatnie korzystać z autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z takich ulg już od dwóch lat korzystają mieszkańcy Siedlec.

– To zbliża mieszkańców gmin do tego, co jest w mieście. Myślę, że ta nasza integracja między miastem a gminami jest na tyle silna, że chciałbym bardzo, aby niedługo ta taryfa była wspólna, jednolita, żeby nie było tego podziału na inne ulgi w mieście, inne w strefach podmiejskich – mówi prezes MPK Bogdan Kozioł.

Ulgi będą przysługiwać bez względu na stopień niepełnosprawności.

– To oznacza, że nieważne nawet, jakie jest orzeczenie, czy orzeczenia ZUS-owskie, czy z naszego powiatowego środka, nie ma to znaczenia. Każdy, kto jest osobą niepełnosprawną, kto ma stosowny dokument, może skorzystać z tego przywileju i pojechać za darmo komunikacją miejską – dodaje Kozioł.

Koszty bezpłatnych przejazdów pokryją samorządy, czyli gminy Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Skórzec, Mokobody, Suchożebry i Mordy. Dopłacą one do każdego kilometra 12 groszy.

