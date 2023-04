Mniej wypadków i kradzieży. Poprawa bezpieczeństwa na siedleckich ulicach Olga Kwaśniewska 08.04.2023 13:14 W Siedlcach jest bezpieczniej. Tak przynajmniej wynika ze statystyk Komendy Miejskiej Policji. Spadła liczba przestępstw, jest też mniej zdarzeń drogowych. Cały czas jest jednak problem kierowców na "podwójnym gazie".

Bezpieczniej na ulicach Siedlec (autor: KSP/zdjęcie ilustracyjne)

- Spadła liczba przestępstw do niespełna półtora tysiąca w skali całego ubiegłego roku - wyjaśnia zastępca komendanta siedleckiej policji, Piotr Chromiński. - Najbardziej uciążliwa dla społeczeństwa jest kradzież, też z włamaniem, uszkodzenie mienia, pobicie, uszczerbek na zdrowiu czy kradzież samochodu. W tych kategoriach zanotowaliśmy spadek o ponad 500 spraw mniej niż w 2021 roku. Jednocześnie poprawiliśmy wykrywanie sprawców o około 8 procent - dodaje.

Z danych policji wynika jednak, że wzrosła liczba zabójstw - z 1 do 4.

Bezpieczniej też na drogach

Policja przedstawiła statystyki wypadków i kolizji. W 2022 tych pierwszych było 47, a drugich - 895.

- To spadek w stosunku do wcześniejszych lat - ocenia Chromiński. - Mamy mniej wypadków, mniej osób zabitych i mniej rannych w porównaniu do 2021 roku, bo tutaj wypadków mamy o 9 zdarzeń mniej, zginęła 1 osoba, a wtedy były to trzy osoby. Widzimy poprawę. Lepsze drogi, lepsze samochody, ale też większa świadomość użytkowników dróg, obecność policjantów. Zmiany w prawie wpłynęły na wyobraźnię kierowców - mówi.

Najbardziej "wypadkowe" ulice to Brzeska, Warszawska i Piłsudskiego. Wzrosła za to liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. W 2022 roku było ich 91, w 2021 - o dziesięciu mniej.

