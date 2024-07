Staranował radiowozy i ranił policjanta. 35-latek z Siedlec usłyszał zarzuty

35-latek z Siedlec, który nocą z czwartku na piątek urządził sobie wyścigi ulicami Siedlec i powiatu usłyszał zarzuty — niezatrzymania się do kontroli, prowadzenia pojazdu mimo zakazu, stosowania przemocy, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i zniszczenia dwóch radiowozów. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo prokurator zastosował wobec 35-latka dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.