Zarzuty dla burmistrza i skarbniczki Łochowa. Gmina miała stracić prawie 5 mln zł Olga Kwaśniewska 24.07.2024 14:07 Burmistrz i skarbniczka Łochowa z zarzutami. Chodzi o faworyzowanie jednej z firm w przetargu i nienałożenie kary za opóźnienie, co naraziło gminę na szkodę finansową w kwocie ponad 4,9 mln zł. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Zarzuty dla burmistrza i skarbniczki Łochowa. Gmina miała stracić prawie 5 mln zł (autor: Urząd Gminy Łochów)

Zarzuty niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień i narażenia gminy na szkodę finansową usłyszał burmistrz Łochowa Robert G. i skarbniczka Maria K.

- W wyniku prowadzonych w sprawie ustaleń ogłoszono zarzuty Robertowi G. i Marii K. Ogłoszone zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnienia i niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od lipca 2017 do lipca 2019 roku przez burmistrza gminy Łochów i skarbnika gminy Łochów w związku z zawarciem i realizacją umowy z zarządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu, który się nazywał „Odnawialne źródła energii w gminie Łochów” - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.



- Nieprawidłowości dotyczyły faworyzowania na etapie przetargu jednej ze spółek, a także zawarcia trzech aneksów powodujących wydłużenie terminu realizacji umowy, co skutkowało utratą części przyznanego dofinansowania kosztów projektu, a także poprzez odstąpienie od nałożenia kar umownych zanim dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, czym działano na szkodę interesu publicznego i Gminy Łochów, powodując powstanie szkody w wysokości przekraczającej 4,9 mln zł - tłumaczy Kawalec.



Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. W komunikacie na swojej stronie burmistrz Łochowa odniósł się do zarzutów. Stwierdził, że są bezzasadne, a o winie zadecyduje sąd.

