Śmiertelne pobicie w centrum Siedlec. Jest areszt dla 24-latka Beata Głozak 22.12.2023 18:19 Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego o śmiertelne pobicie 61-latka w centrum Siedlec. 24-letni sprawca rzucił się na przypadkowego przechodnia, zadał mu kilka ciosów w głowę przy użyciu torby, w której znajdował się kamień, kopał go, po czym uciekł. Ofiara trafiła do szpitala, ale nie udało się jej uratować. — Będą jeszcze kolejni świadkowie przesłuchiwani, będą zabezpieczane i analizowane monitoringi — mówi prokurator rejonowa.

Policja (autor: Mazowiecka Policja/zdjęcie ilustracyjne)

Podejrzany o śmiertelne pobicie 61-latka w centrum Siedlec trafił do aresztu. Nie wiadomo, z jakich powodów doszło do brutalnego ataku 24-letniego mężczyzny.

Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Kochanowskiego w Siedlcach. Jak relacjonuje prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak, sprawca rzucił się na przypadkowego przechodnia i zaczął mu zdawać ciosy kamieniem owiniętym w reklamówkę.

— 61-letni mężczyzna został zaatakowany przez 24-latka, który zadał mu kilka ciosów w głowę przy użyciu torby, w której znajdował się kamień. Kiedy pokrzywdzony upadł, ten człowiek zaczął go kopać w okolicach klatki piersiowej. Pogotowie zabrało pokrzywdzonego do szpitala, gdzie próbowano go reanimować. Niestety, pokrzywdzony zmarł — relacjonuje Wąsak.

Ofiara zmarła w szpitalu a sprawca usłyszał zarzut zabójstwa.

Działania prokuratury rejonowej w Siedlcach

Prokurator wyjaśnia, jak będą wyglądały działania prokuratury rejonowej w Siedlcach.

— Będą jeszcze kolejni świadkowie przesłuchiwani, będą zabezpieczane i analizowane monitoringi dotyczące tego zdarzenia, jak również będzie dopuszczony dowód do opinii biegłych lekarzy psychiatrów — oznajmia Wąsak.

24-letni sprawca niedawno wyszedł z więzienia. Odmówił składania wyjaśnień, choć przyznał się do winy.

Czytaj też: Leżał pijany w tramwaju. Okazało się, że był poszukiwany