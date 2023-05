Cyberoszustwo w Siedlcach. Złodzieje podszyli się pod prezesa firmy Beata Głozak 29.05.2023 22:14 Na prezesa firmy, na pracownika banku i na policjanta — to nowe metody wyłudzania pieniędzy. W Siedlcach doszło do cyberoszustwa, w którym złodzieje podszyli się pod prezesa firmy. Księgowa po otrzymaniu sfabrykowanej faktury i polecenia zapłaty należności przelała 12 tysięcy złotych oszustom.

Księgowa jednej z siedleckich spółek na podstawione konto przelała ponad 12 tysięcy złotych. (autor: Pexels)

Kolejna metoda cyberoszustwa. Tym razem „na prezesa firmy”. Księgowa jednej z siedleckich spółek przelała ponad 12 tysięcy złotych na podstawione konto.

Jak informuje rzeczniczka siedleckiej komendy Ewelina Radomyska, kobieta była przekonana, że realizuje służbowe polecenie swojego szefa.

— Oszuści ukradli tożsamość jednej z firm w kraju, następnie podszyli się pod prezesa siedleckiej firmy. Stworzyli adres mailowy łudząco podobny do tego prawdziwego i przesłali księgowej spreparowaną fakturę do zapłaty. Kobieta z racji tego, że wielokrotnie otrzymywała takie polecenia od szefa drogą mailową, postąpiła zgodnie z procedurami i zapłaciła należność — mówi Radomyska.

Gdy księgowa poinformowała zastępcę prezesa o tym fakcie, zadzwonił on do swojego wspólnika i zapytał o tę fakturę — ten zaskoczony poinformował, że nie wysyłał zlecenia zapłaty faktury od tej firmy. Po analizie sytuacji, skontaktowali się z firmą, która widniała jako wystawca faktury. Okazało się, że doszło do nadużycia i kradzieży tożsamości ich firmy, a numer konta jest inny niż w poprzednich fakturach oraz adres mailowy prezesa różni się od prawdziwego. Fałszywych faktur zostało wystawionych i rozesłanych znacznie więcej. Siedlecka firma w taki sposób straciła ponad 12 tys. zł.

Z kolei w Łosicach w ostatnim tygodniu 52-letni mieszkaniec został oszukany metodą na tzw. pracownika banku na 60 tysięcy złotych, a 77-letnia łosiczanka przekazała 55 tysięcy fałszywemu policjantowi, który miał rzekomo pomóc jej córce po tym jak ta miała potrącić kobietę ciężarną.

