Zakapturzony mężczyzna atakuje kobiety w Siedlcach. Zgłoszenia z kilku różnych miejsc Olga Kwaśniewska 15.01.2024 13:07 Zakapturzony mężczyzna atakuje samotnie idące kobiety w Siedlcach. Podchodzi do nich, dotyka je w miejsca intymne, po czym ucieka. Kilka dni temu do takiego zdarzenia doszło przy ul. Jagiełły na osiedlu Tysiąclecia, ale ataki zdarzały się także na osiedlu Romanówka czy w tunelu pod stacją PKP.

Zakapturzony mężczyzna atakuje kobiety w Siedlcach/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Uwaga mieszkanki Siedlec - w mieście grasuje mężczyzna, który atakuje samotne kobiety.

- Wpłynęło kilka zawiadomień, dotyczących zgłoszeń sytuacji, w których nieznany mężczyzna z zaskoczenia dotykał kobiety w miejsca intymne, po czym uciekał w nieznanym kierunku. Tego typu zdarzenia mają charakter krótkotrwały, który skutkuje tym. że pokrzywdzona osoba nie jest w stanie opisać sprawcy lub ten opis jest zbyt ogólny - mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji Ewelina Radomyska.



Ignacy Redesiuk ze Stowarzyszenia Semper Paratus przypomina o podstawowych środkach ostrożności.

- Całkowicie się z życia nie wyłączymy, gdzieś tam musimy chodzić, ale minimalizujmy ryzyko. Nie chodźmy po zmroku same, nie nośmy słuchawek, na pewno nie słuchamy czegoś w trakcie, bo wyłączmy sobie jeden ze zmysłów, który nas ostrzeże z każdego kierunku, bo wzrok to tylko z przodu. Nie nośmy na głowie kaptura, bo nie widzimy nic z boku. Nie grzebiemy w telefonie, bo to rozprasza naszą uwagę - tłumaczy ekspert.



Warto nosić także w kieszeni bądź w rękawie gaz pieprzowy i wybierać trasy, którymi poruszają się inne osoby.

Czytaj też: 44-latek znaleziony martwy w mieszkaniu. Są wstępne wyniki sekcji zwłok