Wyłudzają dane za pomocą fake newsów. Siedlecka policja ostrzega przed oszustami Beata Głozak 22.10.2023 17:16 Policja z Siedlec ostrzega przed oszustwem. Tym razem chodzi o fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych. — Na Facebooku krążą nieprawdziwe informacje, o tym, że policja szuka nożownika, który ranił 19-latkę w Żabce. Nie potwierdzamy takiego zdarzenia. Jest to próba wyłudzenia danych i pieniędzy — mówi rzeczniczka policji.

Siedlecka policja ostrzega przed oszustami, którzy tworzą fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych (autor: pixabay)

Rzeczniczka policji Ewelina Radomyska zaznacza, że klikając w podane linki, możemy stracić pieniądze albo dane wrażliwe.

— Na Facebooku krążą nieprawdziwe informacje, o tym, że policja szuka nożownika, który ranił 19-latkę w Żabce. Nie potwierdzamy takieho zdarzenia, do niczego takiego na terenie Siedlec nie doszło. Jest to próba wyłudzenia danych i pieniędzy, dlatego apelujemy, by nie wchodzić w takie linki i ich nie udostępniać — tłumaczy Radomyska.

Policja przypomina jednocześnie, że cały czas dochodzi do wielu oszustw na tzw. pracownika banku, który informuje o możliwej kradzieży pieniędzy z konta, lub na fałszywego inwestora, który oferuje operacje giełdowe.

