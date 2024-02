Siał postrach wśród kobiet w Siedlcach. 43-letni mężczyzna trafił do aresztu Beata Głozak 27.02.2024 18:42 Mężczyzna, który podbiegał do wybranych kobiet w okolicach dworca PKP i centrum Siedlec, łapał je za miejsca intymne, a następnie uciekał, usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące. — Sprawcą okazał się 43-latek spoza Siedlec — przekazała Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja (autor: Mazowiecka Policja/zdjęcie ilustracyjne)

Mężczyzna, który siał postrach wśród kobiet w Siedlcach, został aresztowany na trzy miesiące. Policja zatrzymała go w wyniku wielotygodniowej pracy. 43-latek jest podejrzany o przestępstwa seksualne.

Rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji Ewelina Radomyska wyjaśnia, że mężczyzna podbiegał do kobiet w okolicach dworca PKP i centrum Siedlec, łapał je za miejsca intymne, a następnie uciekał.

— Sprawcą okazał się 43-latek spoza Siedlec. Mężczyzna usłyszał zarzuty doprowadzenia do innej czynności seksualnej, a dzisiaj na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Siedlcach aresztował go na okres trzech miesięcy — przekazała Radomyska.

Informacje o mężczyźnie napastującym kobiety pojawiły się już w ubiegłym roku. Ze zgłoszeń, jakie napływały do komendy wynikało, że ataki były krótkie i dochodziło do nich w zaciemnionych miejscach, przez co pokrzywdzone kobiety nie mogły opisać sprawcy.

43-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

