Pijana matka przewoziła 6-letnie dziecko. Spowodowała kolizję i odjechała RDC 16.10.2023 18:27 Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miała 32-latka, która doprowadziła do kolizji z innym autem w powiecie siedleckim. Kobieta przewoziła 6-letnie dziecko. Odjechała z miejsca zdarzenia zanim przyjechała policja. Szybko jednak została odnaleziona - poinformowała w poniedziałek policja w Siedlcach.

Alkomat (autor: Mazowiecka Policja)

Rzeczniczka siedleckiej policji kom. Ewelina Radomyska przekazała, że kilka dni temu dyżurny policji otrzymała zgłoszenie o kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów marki Audi. - Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, zastali tylko jedną z kierujących. Druga, po wezwaniu policji przez poszkodowaną, odjechała - powiedziała kom. Radomyska.

Chciała spisać oświadczenie

Z relacji poszkodowanej wynikało, że gdy dojeżdżała do przejazdu kolejowego, w bok jej samochodu uderzyło inne audi. Jechała nim kobieta z dzieckiem. Po zderzeniu obie kierujące zatrzymały się. Sprawczyni była zdziwiona faktem, że uderzyła w inny pojazd, ale nie negowała tego i zaproponowała, by nie wzywać policji, tylko spisać oświadczenie.



- Ponieważ pokrzywdzona podczas rozmowy wyczuła od sprawczyni zapach alkoholu, zdecydowała się jednak zadzwonić na policję – powiedziała rzeczniczka. Gdy czekały na patrol, sprawczyni kolizji wsiadła jednak do samochodu i odjechała. Udało się ją ustalić dzięki zapamiętanym przez pokrzywdzoną numerom rejestracyjnym pojazdu. Gdy policjanci odnaleźli 32-latkę, w otwartym garażu zastali audi, które miało uszkodzenia wskazujące na udział w kolizji drogowej i jeszcze ciepłą pokrywę silnika.

Badanie alkomatem pokazało, że 32-latka miała w organizmie blisko 3 prom. alkoholu. Mundurowym tłumaczyła, że wypiła drinka po powrocie do domu. Teraz kobieta odpowie przed sądem, grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

