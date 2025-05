Policja uruchomiła Child Alert. Zaginęła 11-letnia Patrycja Głowania RDC 14.05.2025 18:46 Strzeleccy policjanci poszukują zaginionej 11-letniej Patrycji Głowania. Nastolatka zaginęła we wtorek, kiedy po wizycie u dziadków nie wróciła do domu. Ostatni raz widziana była około godz. 12.30 w miejscowości Dziewkowice. Policja uruchomiła w środę procedurę Child Alert.

Policja uruchomiła Child Alert. Zaginęła 11-letnia Patrycja Głowania (autor: Polska Policja)

Zaginiona dziewczynka jest wysoka - ma 158 wzrostu i raczej tęższej budowy ciała. Ma długie, lekko kręcone brązowe włosy. Może mieć ciemne okulary z dużymi oprawkami.

W chwili zaginięcia Patrycja miała na sobie czarne spodnie dresowe, ciemny t-shirt, czarne buty z biało-pomarańczową podeszwą typu adidasy marki Jordan, a także czarny plecak Nike, na głowie miała czarną opaskę.

Policjanci apelują o kontakt każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej. Proszą o skontaktowanie się z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich pod nr tel. 47 86 326 03, 47 86 326 504 lub z najbliższą jednostką Policji bądź pod nr tel. alarmowego 112.

