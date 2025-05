Burmistrz Bielan złożył skargę na Janusza Kowalskiego. Poseł wszedł do jednej ze szkół Adam Abramiuk 14.05.2025 18:36 Skarga na Janusza Kowalskiego oficjalnie złożona do marszałka Sejmu. Dotyczy ona wejścia przez posła w towarzystwie Roberta Bąkiewicza i kamer na teren jednej ze szkół bez zapowiedzi. Powodem działania posła miało być rzekome ściągnięcie godła ze ścian w klasach, gdzie odbywa się egzamin ósmoklasisty.

Szkoła/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk złożył do marszałka Sejmu skargę na posła Janusza Kowalskiego. Zapowiadał to we wtorek na naszej antenie.

Skarga dotyczy wejścia przez posła w towarzystwie Roberta Bąkiewicza i kamer na teren jednej ze szkół bez zapowiedzi.

— Poseł też zlekceważył obowiązek pisania się do księgi wejść. To jest obowiązkowe w każdej naszej placówce, bo to narusza nasze procedury wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa uczniów, jak i pracowników. Nadto nie zważał na wyraźne zgłoszenia sprzeciwu rodziców, którzy byli obecni, oraz pracowników, którzy też mieli na uwadze dobro dzieci, które były świadkami całego tego zajścia — tłumaczy Grzegorz Pietruczuk.



Burmistrz dodaje też, że szkoły i przedszkola muszą być zabezpieczone.

— To jest teren, który jest wyłączony z jakiejkolwiek działalności politycznej i nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek poseł na Sejmie naruszał te zasady, które obowiązują nas wszystkich jako obywateli — wyjaśnia.

Wniosek może trafić do sejmowej komisji etyki. Ta może nałożyć kary zwrócenia uwagi, upomnienia lub nagany.

Powodem działania posła miało być rzekome ściągnięcie godła ze ścian w klasach, gdzie odbywa się egzamin ósmoklasisty. Wraz z Robertem Bąkiewiczem zajęli biuro dyrektora placówki po czym rozpoczęli relację na żywo w internecie.

Czytaj też: Szkoła w Kliczewie Dużym do likwidacji. Jest decyzja radnych